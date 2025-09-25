Schrony na tapecie

O co konkretnie pytał radny i jaką otrzymał odpowiedź?

1. Czy miasto Stalowa Wola posiada aktualny spis schronów oraz miejsc doraźnego ukrycia ludności?

2. W jakim stanie technicznym znajdują się obecne obiekty i czy w najbliższym czasie planowane są ich remonty bądź modernizacje?

3. Czy w planach inwestycyjnych miasta – takich jak budowa nowych obiektów użyteczności publicznej (np. Centrum Sportu czy inne duże projekty miejskie) – przewiduje się tworzenie schronów lub miejsc ukrycia dla ludności cywilnej?

4. Jakie działania podejmuje miasto w zakresie informowania mieszkańców o lokalizacji oraz korzystania z miejsc ukrycia w sytuacjach kryzysowych?

Poniżej przedstawiamy skan odpowiedzi prezydenta Lucjusza Nadbereżnago.