Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
0.0 / 5
Stalowa Wola 25 września 2025

Schrony na tapecie

Radny Stalowej Woli, Dariusz Przytuła, skierował do prezydenta miasta, Lucjusza Nadbereżnego, interpelację w sprawie schronów i innych miejsc ukrycia dla ludności cywilnej, znajdujących się w naszym mieście.

REKLAMA
avatar
Stanisław Chudy

Dziennikarz

O co konkretnie pytał radny i jaką otrzymał odpowiedź?

1. Czy miasto Stalowa Wola posiada aktualny spis schronów oraz miejsc doraźnego ukrycia ludności?

2. W jakim stanie technicznym znajdują się obecne obiekty i czy w najbliższym czasie planowane są ich remonty bądź modernizacje?

3. Czy w planach inwestycyjnych miasta – takich jak budowa nowych obiektów użyteczności publicznej (np. Centrum Sportu czy inne duże projekty miejskie) – przewiduje się tworzenie schronów lub miejsc ukrycia dla ludności cywilnej?

4. Jakie działania podejmuje miasto w zakresie informowania mieszkańców o lokalizacji oraz korzystania z miejsc ukrycia w sytuacjach kryzysowych?

Poniżej przedstawiamy skan odpowiedzi prezydenta Lucjusza Nadbereżnago.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Stanisław Chudy

Dziennikarz

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Nietrzeźwa kobieta i mężczyzna bez prawa jazdy zatrzymani przez policję
Stalowa Wola
Nietrzeźwa kobieta i mężczyzna bez prawa jazdy zatrzymani przez policję
Ponad 600 tys. zł na nowy sprzęt dla strażaków w Nisku
Nisko
Ponad 600 tys. zł na nowy sprzęt dla strażaków w Nisku
Biblioteka otwiera Zielone Patio. Warsztaty i poezja na start
Stalowa Wola
Biblioteka otwiera Zielone Patio. Warsztaty i poezja na start
Sąsiedzki piknik na Ozecie. Warsztaty, zabawy i wspólne grillowanie
Stalowa Wola
Sąsiedzki piknik na Ozecie. Warsztaty, zabawy i wspólne grillowanie
KONGRES ARMIA STALOWA WOLA 2025 – oglądaj na żywo!
Stalowa Wola
KONGRES ARMIA STALOWA WOLA 2025 – oglądaj na żywo!
Włamanie, kradzież auta i jazda po alkoholu
Bojanów
Włamanie, kradzież auta i jazda po alkoholu
Seminarium eksperckie z BGK i SANBankiem
Stalowa Wola
Seminarium eksperckie z BGK i SANBankiem
Uwaga kierowcy! Utrudnienia na skrzyżowaniu Brandwicka–Podskarpowa
Stalowa Wola
Uwaga kierowcy! Utrudnienia na skrzyżowaniu Brandwicka–Podskarpowa
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu