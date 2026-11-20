Do czasu otwarcia nowego obiektu osoby potrzebujące schronienia przebywają w budynku akademika Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Obecnie opieką objętych jest tam osiem osób.

- W chwili obecnej oczekujemy na otwarcie nowego schroniska na ulicy Jaśminowej 2. Do momentu jego uruchomienia przebywamy na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w akademiku - mówi Dariusz Kołodziej, kierownik noclegowni w Stalowej Woli.

Miejsce dla kobiet i mężczyzn

Nowa placówka będzie przeznaczona zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Pomieszczenia zostaną podzielone na dwa piętra. Kobiety zamieszkają na parterze, natomiast mężczyźni na pierwszym piętrze. Pokoje będą czteroosobowe, a na każdym piętrze znajdą się aneksy kuchenne, toalety i łazienki.

Podopieczni będą mogli korzystać również ze wspólnej jadalni i sali do spotkań. W budynku przewidziano także pomieszczenia gospodarcze, w tym pralnię i prasowalnię.

Powstanie również ogrzewalnia

Ważną częścią nowej oferty będzie ogrzewalnia, która ma działać w sezonie jesienno-zimowym, w godzinach nocnych. Będą mogły z niej korzystać osoby potrzebujące schronienia przed zimnem, które niekoniecznie spełniają warunki przyjęcia do schroniska.

Jak wyjaśnia kierownik placówki, nowe rozwiązanie pozwoli objąć pomocą także osoby będące pod niewielkim wpływem alkoholu. Do tej pory był to problem, ponieważ takie osoby nie mogły korzystać ze standardowego schronienia.

Otwarcie obiektu przy ul. Jaśminowej 2 planowane jest na grudzień. Jak podkreśla Dariusz Kołodziej, trwają działania, które mają pozwolić na uruchomienie placówki jeszcze przed świętami.

Nowe schronisko ma rozszerzyć możliwości pomocy osobom w kryzysie bezdomności w Stalowej Woli. W jednym miejscu zapewnione zostaną noclegi i podstawowe warunki do codziennego funkcjonowania, a zimą również możliwość ogrzania się w ogrzewalni.