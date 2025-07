Schronisko dla zwierząt na finiszu. Kto dostarczy wyposażenie?

Najniższą ofertę – na kwotę 49 200,00 zł – złożyła firma DOMI STYL Maciej Banaszek z Minkowic. Pracownia Aranżacji i Wyposażenia Wnętrz Marta Skarbiecka z Rzeszowa zaproponowała 56 561,55 zł oraz zadeklarowała skrócenie terminu realizacji o 14 dni. Z kolei najwyższą ofertę, również ze skróceniem terminu, złożyło Przedsiębiorstwo Budowlane "NOWBUD" Sp. z o.o. z Sandomierza – 65 000,00 zł.

– Schronisko dla bezdomnych zwierząt to bardzo potrzebna inwestycja, oczekiwana przez mieszkańców i organizacje zajmujące się opieką nad zwierzętami. Zakup niezbędnego wyposażenia to ostatni etap konieczny do zakończenia tej ważnej inwestycji – podkreśla prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. – Już w okresie jesienno-zimowym bezdomne zwierzęta znajdą swój nowoczesny, przytulny dom i – tak jak dotychczas – wspaniałą opiekę – dodaje.

Wyposażenie schroniska to ostatni krok przed oficjalnym oddaniem placówki do użytku. Zamówienie obejmuje m.in. meble, sprzęt i urządzenia niezbędne do codziennego funkcjonowania obiektu. W nowym schronisku zaplanowano m.in. boksy dla psów i kotów, pomieszczenia weterynaryjne, rehabilitacyjne oraz zaplecze socjalne i administracyjne.

Miasto na realizację zadania przeznaczyło 61 129,00 zł. Decyzja o wyborze wykonawcy zostanie podjęta po zakończeniu analizy ofert.