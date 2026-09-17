Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
space 4 talent
0.0 / 5
Stalowa Wola 17 września 2026

Schował się pod łóżkiem przed policjantami

Stalowowolscy policjanci interweniowali w jednym z niezamieszkałych domów na terenie miasta. W środku zastali trzy osoby, a jeden z mężczyzn próbował ukryć się pod łóżkiem. Przy 30-latku funkcjonariusze znaleźli amunicję, którą posiadał bez wymaganego zezwolenia.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 14 września, w godzinach nocnych. Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego otrzymali zgłoszenie dotyczące osób przebywających w jednym z niezamieszkałych budynków na terenie Stalowej Woli.

Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zastali wewnątrz dwóch mężczyzn i kobietę. Jeden z mężczyzn próbował ukryć się przed policjantami pod łóżkiem.

Podczas prowadzonych czynności mundurowi znaleźli przy 30-latku amunicję. Mężczyzna nie posiadał wymaganego zezwolenia.

30-latek został zatrzymany i przewieziony do stalowowolskiej komendy. Usłyszał zarzut nielegalnego posiadania amunicji. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny.

Zgodnie z art. 263 § 2 Kodeksu karnego za posiadanie broni palnej lub amunicji bez wymaganego zezwolenia grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Fot. KPP Stalowa Wola

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Zgoda buduje
Rudnik nad Sanem
Zgoda buduje
Awantura w barze zakończyła się zarzutem usiłowania zabójstwa
Stalowa Wola
Awantura w barze zakończyła się zarzutem usiłowania zabójstwa
„Pretekstem – Słowo”. Wojciech Socha wystąpi w niżańskiej bibliotece
Nisko
„Pretekstem – Słowo”. Wojciech Socha wystąpi w niżańskiej bibliotece
120 lat OSP Nisko. Jubileusz jednostki i nowy sztandar
Nisko
120 lat OSP Nisko. Jubileusz jednostki i nowy sztandar
52-latek zgubił się podczas grzybobrania
Nisko
52-latek zgubił się podczas grzybobrania
„Solidarna Stalowa Wola”. W niedzielę wystawa i koncert
Stalowa Wola
„Solidarna Stalowa Wola”. W niedzielę wystawa i koncert
Jubileusz szkoły muzycznej na zakończenie festiwalu w Rozwadowie
Stalowa Wola
Jubileusz szkoły muzycznej na zakończenie festiwalu w Rozwadowie
Posadzą drzewa ku pamięci górników z kopalni „Wujek”
Zaleszany
Posadzą drzewa ku pamięci górników z kopalni „Wujek”
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu