Schował się pod łóżkiem przed policjantami

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 14 września, w godzinach nocnych. Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego otrzymali zgłoszenie dotyczące osób przebywających w jednym z niezamieszkałych budynków na terenie Stalowej Woli.

Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zastali wewnątrz dwóch mężczyzn i kobietę. Jeden z mężczyzn próbował ukryć się przed policjantami pod łóżkiem.

Podczas prowadzonych czynności mundurowi znaleźli przy 30-latku amunicję. Mężczyzna nie posiadał wymaganego zezwolenia.

30-latek został zatrzymany i przewieziony do stalowowolskiej komendy. Usłyszał zarzut nielegalnego posiadania amunicji. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny.

Zgodnie z art. 263 § 2 Kodeksu karnego za posiadanie broni palnej lub amunicji bez wymaganego zezwolenia grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Fot. KPP Stalowa Wola