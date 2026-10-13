Sauna w bagażniku? W Stalowej Woli można rozstawić ją niemal tam, gdzie się chce

Sauna kojarzy się zwykle ze stałym miejscem: SPA, hotelem albo drewnianą konstrukcją w ogrodzie. SaunaVibe ze Stalowej Woli proponuje inne rozwiązanie - mobilną saunę, którą można przewieźć samochodem i rozstawić w miejscu wskazanym przez klienta. Przygotowanie zestawu do użytkowania zajmuje około kilkunastu minut.

Namiot z piecem, kamieniami i prawdziwą parą

„Namiotowa” jest przede wszystkim konstrukcja. W środku znajduje się piec opalany drewnem, a na nim - kamienie saunowe. Po ich rozgrzaniu można polewać je wodą tradycyjną chochlą. Wtedy pojawia się para, a wraz z nią charakterystyczne ciepło sauny fińskiej.

Do dyspozycji są również drewniane ławki i cebrzyk z wodą. To nie elektryczna imitacja ognia ani zwykła nagrzewnica, lecz drewno, rozgrzane kamienie i para. Całość zamknięto w lekkiej konstrukcji, którą można przewieźć i rozstawić w wybranym miejscu.

Z sauny można korzystać przez wieczór, weekend albo kilka dni, a później przenieść ją gdzie indziej. Jednocześnie może z niej korzystać grupa licząca około sześciu osób.

Prysznic i ciepła woda poza domem

Mobilność SaunaVibe nie kończy się na samym namiocie i piecu. Zestaw może zostać wyposażony w podgrzewacz wody, dzięki któremu można przygotować ciepłą wodę także w miejscu bez typowego zaplecza łazienkowego.

W połączeniu z mobilnym prysznicem i możliwością ustawienia balii pozwala stworzyć niewielką, prywatną strefę saunową niemal od podstaw. To rozwiązanie może sprawdzić się na działce, przy domku letniskowym, nad wodą czy w miejscu plenerowym.

Sauna przyjeżdża tam, gdzie chcesz odpocząć

Duża sauna na przyczepie wymaga odpowiedniego dojazdu i miejsca do ustawienia. Namiotowa konstrukcja zajmuje mniej przestrzeni i może dotrzeć także tam, gdzie wjazd większym zestawem byłby utrudniony.

Może stanąć w przydomowym ogrodzie, przy domku nad wodą, na działce, w gospodarstwie agroturystycznym czy podczas niewielkiego wydarzenia plenerowego. Po zakończeniu wypoczynku można ją złożyć i przewieźć w kolejne miejsce.

- Najbardziej zależało mi na stworzeniu czegoś, co daje ludziom swobodę. Nie musisz jechać do SPA ani mieć własnej sauny w ogrodzie. Możesz stworzyć swoją strefę odpoczynku w miejscu, które lubisz - mówi twórca SaunaVibe.

„Zwolnij. Reszta może poczekać.”

SaunaVibe ma być czymś więcej niż samym wynajmem sprzętu. Marka powstała wokół pomysłu na odpoczynek bez pośpiechu, telefonu i codziennych obowiązków. Stąd hasło projektu: „Zwolnij. Reszta może poczekać.”

Sauna może stać się pretekstem do spokojnego wieczoru we dwoje, spotkania ze znajomymi, odpoczynku po aktywnym dniu albo kilku godzin z dala od codziennego tempa.

Pomysł także dla domków i agroturystyk

Oferta jest skierowana również do właścicieli domków na wynajem, gospodarstw agroturystycznych i glampingów. Zamiast od razu inwestować w budowę stacjonarnej sauny, mogą zaproponować ją gościom w wybrane weekendy lub jako dodatkową atrakcję pobytu.

Mobilna sauna może być również wykorzystywana podczas niewielkich imprez firmowych, spotkań grup morsowych czy wydarzeń outdoorowych.

Jesienią i zimą czuć ten klimat

Z sauny można korzystać przez cały rok, ale chłodniejsze miesiące tworzą szczególną atmosferę. W środku - rozgrzany piec, kamienie i para. Na zewnątrz - chłodne powietrze. Do tego zapach drewna i możliwość odpoczynku bliżej natury, z dala od typowego, zamkniętego SPA.

SaunaVibe działa w Stalowej Woli i obsługuje również klientów z okolicznych miejscowości. Więcej informacji, zdjęcia i szczegóły oferty można znaleźć na stronie saunavibe.pl. Kontakt: 662 022 696.

SaunaVibe - Zwolnij. Reszta może poczekać.

Artykuł sponsorowany