Księżniczki
Stalowa Wola 25 września 2025

Sąsiedzki piknik na Ozecie. Warsztaty, zabawy i wspólne grillowanie

W piątek, 26 września, mieszkańcy Stalowej Woli będą mogli wziąć udział w wydarzeniu pod hasłem „Sięgamy po MOC - sąsiedzki piknik na Ozecie”. Spotkanie odbędzie się w godzinach 15:00–18:00 na placu zabaw przy ul. Energetyków (okolice bloku nr 33).

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. W programie znalazły się:

  • warsztaty ekologiczne – tworzenie zakładek do książek,

  • warsztaty kulinarne – dekorowanie pysznych ciasteczek,

  • warsztaty kreatywne – wykonywanie jesiennych dekoracji,

  • konkursy i zabawy rodzinne,

  • malowanie twarzy dla najmłodszych,

  • wspólne grillowanie i wiele innych animacji.

Organizatorzy zachęcają do wspólnego spędzenia popołudnia w sąsiedzkiej atmosferze. To doskonała okazja, by się spotkać, porozmawiać i zintegrować mieszkańców osiedla.

Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania organizacji pozarządowych „Moc Małych Społeczności”.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

