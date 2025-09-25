Sąsiedzki piknik na Ozecie. Warsztaty, zabawy i wspólne grillowanie

Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. W programie znalazły się:
-
warsztaty ekologiczne – tworzenie zakładek do książek,
-
warsztaty kulinarne – dekorowanie pysznych ciasteczek,
-
warsztaty kreatywne – wykonywanie jesiennych dekoracji,
-
konkursy i zabawy rodzinne,
-
malowanie twarzy dla najmłodszych,
-
wspólne grillowanie i wiele innych animacji.
Organizatorzy zachęcają do wspólnego spędzenia popołudnia w sąsiedzkiej atmosferze. To doskonała okazja, by się spotkać, porozmawiać i zintegrować mieszkańców osiedla.
Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania organizacji pozarządowych „Moc Małych Społeczności”.
Komentarze