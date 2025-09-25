25 września 2025

Sąsiedzki piknik na Ozecie. Warsztaty, zabawy i wspólne grillowanie

W piątek, 26 września, mieszkańcy Stalowej Woli będą mogli wziąć udział w wydarzeniu pod hasłem „Sięgamy po MOC - sąsiedzki piknik na Ozecie”. Spotkanie odbędzie się w godzinach 15:00–18:00 na placu zabaw przy ul. Energetyków (okolice bloku nr 33).