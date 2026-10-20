„Sąsiedzka krew” w Stalowej Woli

Inicjatorem przedsięwzięcia jest ksiądz dziekan Dekanatu Stalowa Wola Wacław Gieniec, proboszcz Parafii Świętego Floriana w Stalowej Woli, który zaprosił do Stalowej Woli prof. nadzw. dr hab. Adam Kulczyckiego, prezesa Instytutu Dziedzictwa Kresowego im. Ugod Hadziackiej. Profesor przywiózł wystawę i wygłosił po Mszach Świętych prelekcje pod tytułem „Wołyn’43. Walka o pamięć – walka o Polskę”, przybliżając tematykę ludobójstwa na Wołyniu i Kresach Wschodnich. Prelegent podczas prelekcji podkreślił, że budowanie wspólnej przyszłości jest możliwe w oparciu o prawdę, miłość i przebaczenie. Odkrywajmy naszą wspólna historię nie po to, aby się nawzajem oskarżać i dzielić, ale po to by budować zdrowe i silne relacje oparte na prawdzie, zrozumieniu i wzajemnym przebaczeniu. Miejmy nadzieję, że wspólne odkrywanie prawdy o tych trudnych i złożonych doświadczeniach przyczyni się do zbudowania mocnego fundamentu na przyszłość oraz rozwijania przyjaznych stosunków pomiędzy naszymi narodami.

- Szef ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, Ołeksandr Ałfiorow, w wywiadzie udzielonym w październiku 2026 roku dla portalu RBK-Ukraina wprost odrzucił narrację o „bratnich narodach” – podkreślił prof. nadzw. dr hab. Adam Kulczyckiego. - Ałfiorow stwierdził, że relacje polsko-ukraińskie nie powinny opierać się na idealistycznych mitach, lecz na pragmatyzmie i interesach narodowych. Kluczowe fragmenty jego wypowiedzi, które cytowały media, to: odrzucenie idei „braterstwa”. „Ta opowieść, że powinniśmy żyć w przyjaźni jako bratnie narody, nie działa. Z Rosją też żyliśmy w przyjaźni w XX wieku” – stwierdził szef ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej – zauważył prof. Kulczycki. - Metafora sąsiedztwa zamiast rodziny. „Między Polską a Ukrainą nie ma złych ani dobrych stosunków. Nie jesteśmy mężem i żoną. Jesteśmy dwiema różnymi, odrębnymi rodzinami. Jesteśmy sąsiadami i każdy z nas działa zgodnie z własnymi interesami” – stwierdził szef ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Suwerenność w polityce pamięci. Szef ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej podkreślił również podmiotowość swojego kraju w kontekście między innymi sporów o ekshumacje i zbrodnię wołyńską, mówiąc: „Jesteśmy niepodległym, suwerennym państwem, a nie czyimś przedmiotem”. Jednocześnie szef ukraińskiego IPN zaznaczył, że odrębne interesy i różnice w ocenie historii nie wykluczają profesjonalnego dialogu oraz współpracy naukowej między historykami obu krajów – zauważa prof. Adam Kulczycki.

Zdaniem prof. Adama Kulczyckiego, należy tę wypowiedź dyrektora ukraińskiego IPN bardzo uważnie rozważyć. Ałfiorow podkreślił, że w maju wraz z polskimi partnerami zorganizowany został kongres historyków, na którym rozmawiano o trudnych kwestiach we wzajemnej przeszłości.

- „W maju z polskimi kolegami zorganizowaliśmy bezprecedensowy kongres historyków na zamku w Polsce, na który przyjechało ponad stu naukowców. Toczyły się ostre dyskusje o XIV, XVII i XX wieku. Ale kiedy rozmawiają zawodowi historycy, nie ma miejsca na gołosłowne oskarżenia, ponieważ pracują ze źródłami i faktami” – zaznaczył – podkreślił prezes Instytutu Dziedzictwa Kresowego im. Ugody Hadziackiej. - Szef ukraińskiego IPN- pytany był, czy „historyczne pretensje Polski” wobec zbrodni wołyńskiej nie wpłyną na akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej. „Ukraina jest gotowa na wszelkie kroki w ramach humanizmu, które nie wykraczają poza granice naszych interesów narodowych. Jesteśmy niepodległym, suwerennym państwem, a nie czyimś przedmiotem. Jeśli gdzieś jest bohater, to dla kogoś jest on antybohaterem. Bohdan Chmielnicki jest dla nas bohaterem, a Polacy powiedzą: wystąpił przeciwko Polsce. To co, mamy wyrzec się Chmielnickiego?” – pytał – zauważył prof. Adam Kulczycki.

- Ałfiorow ocenił, że Ukraina dokonała poważnego kroku na rzecz porozumienia w sprawach historii. „Zrobiliśmy ogromny krok w stronę porozumienia: we wrześniu nasz instytut udostępnił publicznie 2700 dokumentów archiwalnych na mapie konfliktów polsko-ukraińskich z lat 1939–1947. Pokazujemy je w języku oryginału, bez filtrowania. Ukraina się wykrwawia, ale wydajemy zezwolenia na ekshumacje, organizujemy prace poszukiwawcze, zapewniamy ochronę. Demonstrujemy gotowość do dialogu” – powiedział – mówił w Stalowej Woli prof. Kulczycki. - „Rozsądne państwa rozumieją, gdzie jest historia i oddawanie czci własnym bohaterom, a gdzie wspólne interesy gospodarcze i bezpieczeństwa dotyczące przyszłości. Historią można manipulować na niezliczone sposoby, ale integracja europejska polega na dorosłych negocjacjach, a nie na zabawie w »przepisywanie podręczników«” – dodał prezes ukraińskiego IPN-u. Polskę i Ukrainę od lat różni ocena działalności Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. Formacje te w latach 1943–1945 dokonały ludobójczej czystki etnicznej, w której zamordowano blisko 120 tys. polskich mężczyzn, kobiet i dzieci – dodał prezes IDK im. Ugody Hadziackiej.

Zdaniem prof. Adam Kulczyckiego, prowadzone są aktualnie ekshumacje w miejscach ludobójstwa Polaków przez OUN-B Służbę Bezpieczeństwa OUN i UPA na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Dotychczas dokonano zaledwie 5 procent ekshumacji a w dołach śmierci spoczywa jeszcze 95 procent bestialsko pomordowanych. Czekają na godny pochówek. W interesie Polski i celem polskiej racji stanu powinna być całkowita ekshumacja pomordowanych w prawdzie historycznej. Na to czekają Polacy, szczególnie Kresowianie. Nie powinny liczyć się słupki poparcia poszczególnych partii politycznych czy koalicji a jedynie i przede wszystkim polska racja stanu.

– Ukraińscy nacjonaliści mordowali na Wołyniu i Kresach Wschodnich przede wszystkim kobiety, dzieci i starców. Mężczyźni byli wywiezieni na przymusowe roboty do Niemiec, jak mój ojciec. Po przegranej przez Niemców Hitlera bitwie pod Stalingradem, zaczęli być wcielani do polskich armii na Wschodzie, tych komunistycznych oraz do Armii Andersa, po rozmowach generała Władysława Sikorskiego z sowietami – stwierdził prof. Kulczycki.

Prof. Adam Kulczycki z wystawami z prelekcjami jeździ po całej południowo-wschodniej Polsce. Rozpoczął z wystawą „Niedokończone Msze Wołyńskie” na Roztoczu, w Cieszanowie k. Lubaczowa w 2019 roku. Zapoczątkował tam obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest w Polsce corocznie 11 lipca, w rocznicę mordów na Polakach na Wołyniu w dniu 11 lipca 1943 roku. Prof. Adam Kulczycki jest inicjatorem społecznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa w Cieszanowie i Gorajcu. Uroczystości te łączą upamiętnienie ofiar rzezi z panelami naukowymi oraz prelekcjami historycznymi. Patronat medialny nad obchodami mają stale: Katolickie Radio Zamość, Polskie Radio Rzeszów S.A. i Gazeta Codzienna „Nowiny” i wiele innych mediów. Powiecie lubaczowskim zginęło z rąk UPA-B ok. 3500 Polaków. Wówczas nikt nie miał odwagi tego robić w Cieszanowie a burmistrz Cieszanowa pomagał organizować obchody ale nie chciał aby Miasto i Gmina Cieszanów była na afiszu. A w tym roku pokazywał się z Prezydentem III RP Karolem Nawrockim w Radrużu na Podkarpaciu. W Ciesznowie doroczne obchody odbywają się każdego roku w lipcu od 2019 roku. Jest to apel poległych, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed obeliskiem upamiętniającym ofiary OUN-B-UPA w Cieszanowie oraz Msze Święte w intencji pomordowanych, np. w dawnej cerkwi w Gorajcu czy kościele pw. św. Wojciecha w Cieszanowie, którym przewodniczy ks. ppłk dr Eugeniusz Łabisz, emerytowany kapelan WP. Na przyszły rok planowane są tam kolejne obchody. Msze Świętą odprawi ks. bp Marian Buczek, biskup senior diecezji charkowsko-zaporoskiej, urodzony w Cieszanowie. Aktualnie prof. Adam Kulczycki jeździ po Podkarpaciu w wystawą „Sąsiedzka krew. Ludobójstwo wołyńsko-galicyjskie 1943-1945” i wygłasza prelekcje. Prof. Adam Kulczycki znany jest również we Francji, gdzie pracuje naukowo. Wygłasza tam wykłady o Wołyniu’43 w środowisku polskim i francuskim. Zainteresowanych odsyłamy do prof. Adam Kulczyckiego (tel. kontaktowy: 576-160-346). Wiadomość dostępna w Redakcji.

Nota biograficzna o prof. nadzw. dr hab. Adamie Kulczyckim:

Prof. nadzw. dr hab. Adam Kulczycki - filozof, teolog, socjolog, prawnik, dziennikarz. Studiował m.in. we Francji (Paryż, Reims, Strasburg), we Włoszech (Rzym). Posiada doktorat z filozofii religii oraz doktorat z socjologii stosunków etnicznych oraz licencjat rzymski z Prawa kościelnego Kościołów Wschodnich. Od kilku lat zajmuje się także funkcjonowaniem osób starszych w społeczeństwie francuskim oraz współczesną emigracją polską we Francji. Przeprowadził we Francji procedurę postępowania habilitacyjnego sfinalizowaną nadaniem mu stopnia naukowego doktora habilitowanego socjologii w dziedzinie pracy socjalnej. Otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego socjologii w dziedzinie pracy socjalnej we Francji. Ma w swoim dorobku publikacje (monografie i artykuły) w języku polskim, francuskim, włoskim i ukraińskim. Aktualnie prezesuje Instytutowi Dziedzictwa Kresowego im. Ugody Hadziackiej. Wygłasza prelekcje i organizuje ekspozycje dotyczące ludobójstwa dokonanego przez OUN-B-UPA na Polakach w okresie drugiej wojny światowej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej (Małopolsce Wschodniej).

Opracował red. Rafał Gelmuda z „Gazety Parlamentarnej”, rzecznik prasowy IDK im. Ugody Hadziackiej