Sarwita na górze ligi siatkarskiej, a u koszykarzy Ełk i Narzędziownia

SWVA (Stalowowolska Amatorska Liga Siatkówki)
1. kolejka: UKS 2 Stalowa Wola - Samax 0:3 (15:25, 15:25, 22:25), Leśnik Sagitarius – WP-Transfer 1:3 (21:25, 21:25, 25:20, 21:25), BHP PPOŻ T.Mazur - Zarzecze 2:3 (25:21, 21:25, 23:25, 27:25, 11:15), Konzbud - Fachowiec 2:3 (25:18, 22:25, 28:26, 18:25,
2. kolejka: Art-Mat - BHP PPOŻ. T. Mazur 2:3 (19:25, 25:17, 23:25, 25:21, 8:15), Volley Nisko - Vball Ulanów 0:3 (12:25, 21:25, 17:25), Sarwita Sarzyna - WP-Transfer 3:0 (25:23, 25:19, 25:220, Leśnik Sagitarius - Konzbud 1:3 (17:25, 25:19, 25:27, 21:25), pauzował Nxnet.
3. kolejka: Konzbud - Sarwita 1:3 (21:25, 22:25, 25:14, 20:25), Leśnik Sagitarius Nisko - Art-Mat 3:2 (20:25, 25:19, 25:15, 21:25, 17:15), Volley Nisko - Nxnet 3:2 (25:22, 9:25, 25:21, 18:25, 15:13), Bhp PPOŻ. T. Mazur - WP-Transfer - mecz odbędzie się w innym terminie, pauzował Vball Ulanów
14. listopada: Konzbud - Vball Ulanów (9), Leśnik Sagitarius - BHP PPOŻ. T.Mazur (10.40|), Nxnet - Art-Mat (12.20), Volley Nisko - Sarwita (14), pauzuje WP-Transfer
SWBA (Stalowowolska Amatorska Liga Koszykówki)
1. kolejka: Met-Bud - HSW-Narzędziownia 89:55, Stella - Martwe Piksele 39:78, pauzowały Stalowe Byki.
2. kolejka: Stalowe Byki - HSW-Narzędziownia 41:113, Złota Generacja - Ełk Skład 54:97, pauzowały Martwe Piksele.
3. kolejka: Stalowe Byki - Złota Generacja 32:86, Martwe Piksele - Ełk Skład 48:51, pauzował Hsw-Narzędziownia.
14. listopada: Złota Generacja - Martwe Piksele (16.15), Ełk Skład - HSW-Narzędziownia (17.30), pauzują Stalowe Byki.
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