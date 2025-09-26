Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Zielone Osiedle
Kolizja w Woli Rzeczyckiej
0.0 / 5
Stalowa Wola 26 września 2025

Sarny, pośpiech i zasłabnięcie - pięć wypadków jednego dnia

Sarny, nadmierna prędkość i zasłabnięcie za kierownicą - to przyczyny pięciu zdarzeń drogowych, do których doszło 24 września w powiecie stalowowolskim. Na szczęście obyło się bez ofiar, choć kilka osób trafiło do szpitala.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Pierwsze zdarzenie miało miejsce w nocy w Bojanowie. 18-letni kierowca bmw stracił panowanie nad samochodem i dachował. Ani on, ani jego pasażerka nie odnieśli obrażeń. Kierowca został ukarany mandatem.

Kolejna kolizja wydarzyła się po godzinie 6 w Woli Rzeczyckiej. Kierujący fordem uderzył w sarnę. Jadąca za nim mazda zatrzymała się, a w jej tył wjechał seat. Dwie osoby trafiły do szpitala, ale nie wymagały dalszej hospitalizacji.

Przed godziną 8 w Stanach 44-letni kierowca fiata nie dostosował prędkości do warunków, wypadł z drogi i wjechał do rowu, uszkadzając przy tym dwa znaki. Został ukarany mandatem.

Następnie przed południem w Radomyślu nad Sanem kierujący fordem zderzył się z sarną. Zwierzę nie przeżyło, a samochód został uszkodzony.

Ostatnie zdarzenie miało miejsce około godziny 13 na ul. Podskarpowej w Stalowej Woli. Kierowca ciągnika siodłowego z naczepą zasłabł za kierownicą. Dojeżdżając do skrzyżowania, uderzył w mercedesa, który następnie zderzył się z toyotą. Kierowca ciężarówki został przewieziony do szpitala na dalsze badania. Na obserwację trafił również kierowca mercedesa, który nie wymagał hospitalizacji.

Policja podkreśla, że na drogach wciąż dochodzi do wielu zdarzeń, którym można by zapobiec dzięki większej ostrożności i przestrzeganiu przepisów.

Fot. KPP w Stalowej Woli

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Święto Ziemniaka w Skowierzynie - muzyka, konkursy i atrakcje dla całej rodziny
Zaleszany
Święto Ziemniaka w Skowierzynie - muzyka, konkursy i atrakcje dla całej rodziny
Czy nad Stalową Wolą przeleciały dwa uzbrojone rosyjskie drony?
Stalowa Wola
Czy nad Stalową Wolą przeleciały dwa uzbrojone rosyjskie drony?
Utrudnienia na drodze Zdziary - Banachy. Ruszają prace bitumiczne
Utrudnienia na drodze Zdziary - Banachy. Ruszają prace bitumiczne
Obchody rocznicowe na cmentarzu wojennym w Banachach
Harasiuki
Obchody rocznicowe na cmentarzu wojennym w Banachach
Schrony na tapecie
Stalowa Wola
Schrony na tapecie
Nietrzeźwa kobieta i mężczyzna bez prawa jazdy zatrzymani przez policję
Stalowa Wola
Nietrzeźwa kobieta i mężczyzna bez prawa jazdy zatrzymani przez policję
Ponad 600 tys. zł na nowy sprzęt dla strażaków w Nisku
Nisko
Ponad 600 tys. zł na nowy sprzęt dla strażaków w Nisku
Biblioteka otwiera Zielone Patio. Warsztaty i poezja na start
Stalowa Wola
Biblioteka otwiera Zielone Patio. Warsztaty i poezja na start
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu