Sandomierskie tajemnice w kryminale stalowowolanina

Krzysztof Rędzio, pochodzący ze Stalowej Woli absolwent AGH, na co dzień pracuje w sądzie, a latem oprowadza turystów po Podziemnej Trasie Turystycznej w Sandomierzu. Dzięki połączeniu zawodowego doświadczenia i pasji do lokalnej historii, jego powieść zyskuje autentyczność. Prywatnie interesuje się fotografią (profil @OBIEKTYWNY.APARATCZYK) oraz skokami narciarskimi.

Podczas spotkania autor opowiadał o procesie tworzenia „Uprzedzenia”, trudnościach w pracy nad książką, bohaterach oraz literackich planach. Przyznał, że niektórzy bohaterowie mają cechy osób, które spotkał w swoim życiu. Publiczność z zainteresowaniem słuchała anegdot związanych z pisaniem powieści i inspiracjami czerpanymi z codziennych obserwacji.

Wśród zgromadzonych gości byli również członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych działającego przy Filii nr 2 oraz Dyskusyjnego Klubu Książki Kryminalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku. Uczestnicy aktywnie włączali się w dyskusję, zadając liczne pytania autorowi.

Dla wielu obecnych spotkanie było okazją nie tylko do poznania nowego nazwiska na polskiej scenie literackiej, ale także do odkrywania mrocznych zakamarków Sandomierza. Wieczór zakończyły pamiątkowe zdjęcia, autografy i rozmowy z pisarzem.