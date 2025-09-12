Miesięcznik
Osiedle Leśna
Stalowa Wola 12 września 2025

Sandecja ugości „Stalówkę” na nowym stadionie, na którym zasiądzie 8000 kibiców!

Przed nami mecze 7. kolejki Betclic 2 ligi. Dzisiaj (piątek, 12 września) odbędą się trzy spotkania; w Kleczewie, Łodzi i Skierniewicach. „Stalówka” zagra jutro, w sobotę 13 września, a jej rywalem będzie w Nowym Sączu Sandecja.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

„Biało-czarni” zajmują 4. miejsce, mają punkt mniej od Stali Stalowa Wola, ale też rozegrany jeden mecz mniej. W ostatniej kolejce Sandecja pauzowała, ponieważ jej spotkanie wyjazdowe z ŁKS-em została przełożona z uwagi na występ piłkarza z Łodzi w reprezentacji Polski. Tydzień wcześniej jedenastka trenera Łukasza Mierzejewskiego zremisowała u siebie z Chojniczanką 1:1. Spotkanie rozegrane zostało po raz pierwszy od ponad 4 lat na stadionie przy przy Kilińskiego 47 i oglądał je komplet publiczności 8011 widzów! Takiej samej frekwencji spodziewają się organizatorzy sobotniego meczu.
W starciu z Chojniczanką pierwszą bramką dla Sandecji na nowym obiekcie zdobył uderzeniem zza pola karnego były pomocnik naszej Stali, Tomasz Kiełboń. Minutę później wyrównał Błażej Szczepanek.

Trzy ostatnie ligowe „Stalówki” w Nowym Sączu kończyły się porażkami naszej drużyny. Nawet ani jednej bramki nie udało nam się w nich zdobyć… W 2010 roku Sandecja wygrała w I lidze 3:0 (Michał Jonczyk 6, Ján Fröhlich 59, Dariusz Gawęcki 86), w 2022 roku w sparingu 2:0 (Svetoslav Dikov 45, Tomasz Nawotka 57) i również 2:0 (Dawid Szufryn 52, Radosław Gołębiowski 90+10) we wrześniu 2023 w II lidze.

Spotkanie Sandecja - Stal sędziować będzie Kornel Paszkiewicz z okręgu Wrocław. Po raz ostatni „gwizdał” naszej Stali w kwietniu 2024 r. w Bytomiu w przegranym meczu z Polonią 3:4, a miesiąc wcześniej poprowadził spotkanie Stali z KKS Kalisz w Stalowej Woli, także zakończone porażką „zielono-czarnych”, 0:1.

12. września (piątek) Sokół Kleczew - Podhale Nowy Targ, (16), ŁKS II - Olimpia Grudziądz (17), Unia Skierniewice - Hutnik Kraków (18).
13. września (sobota): GKS Jastrzębie-Zdrój - Chojniczanka Chojnice (14), Rekord Bielsko-Biała - Zagłębie Sosnowiec (14), Sandecja Nowy Sącz - Stal Stalowa Wola (16.30)
14. września (niedziela): Świt Szczecin - Resovia (15), Śląsk II Wrocław - Warta Poznań (16.30), KKS 1925 Kalisz - Podbeskidzie Bielsko-Biała (19.30)

avatar
