Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Leć z nami
Dawid Łącki po raz drugi z rzędu trafił do bramki rywala w doliczonym czasie gry
0.0 / 5
Stalowa Wola 14 września 2025

Sandecja - Hrnčiar, pardon, Sandecja - Stal 2:3

„Stalówka” pokonała w Nowy Sączu Sandecję i zasiadła na fotelu lidera drugoligowej tabeli. Bohaterem meczu został Dawid Łącki, który w doliczonym czasie gry zdobył zwycięską bramkę, ale na jeszcze większą pochwałę zasłużył chyba Lukáš Hrnčiar. Słowak miał udział w każdej z trzech zdobytych przez naszą drużynę bramek!

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Zaczęło się dla Stali źle. Już w 4 minucie po zagraniu Daniela Pietraszkiewicza z lewej strony pola karnego, celnie z 8 metrów uderzył Filip Piszczek. Sandecja złapała wiatr w żagle i w kolejnych minutach dominowała, i była bliska podwyższenia prowadzenia. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, Piszczek „główkował” w poprzeczkę, a chwilę wcześniej jego strzał obronił, wybijając piłkę na róg, Jakub Stępak.

Pod koniec pierwszeju połowy Stal przeprowadziła składną akcję na połowie „Sączersów, po której zdobyła wyrównujacą bramkę. Furtak „zakręcił” w narożniku pola karnego dwoma obrońcami, odegrał piłkę Hrnčiarowi i wbiegł w pole karne. Słowak natychmiast wrzucił piłkę pod bramkę Sandecji, a mający dwóch rywali na plecach Patryk Zaucha pozwolił jej odbić się od ziemi, po czym obrócił się i uderzył z półobrotu lewą nogą. Piłką znalazła się w górnym rogu bramki. Za moment Zaucha popisał się soczystym uderzeniem z linii pola karnego, ale Jeleń był na posterunku.

Po przerwie mecz wyglądał podobnie. Sandecja miała lekką przewagę, ale nie miała sposobu na rozmontowanie stalowowolskiej obrony, która w 70. minucie straciła Damiana Oko. Kontuzjowanego stopera zastąpił jeszcze bardziej… doświadczony obrońca, Piotr Żemło.W 77. minucie uśmiechnęło się jednak do gospodarzy szczęście. Kamil Ogorzały wyrzucił piłkę z autu w pole karne, ta odbiła się od murawy i zdaniem jednych, wpadła bezpośrednio do bramki, a zdaniem innych, zanim wylądowała w „sieci”, odbiła się jeszcze od głowy Tomasza Kołbona. Czy faktycznie były pomocnik Stali przedłużył jej lot, czy trącał ją choćby czubkiem głowy? Nieistotne. Sędzia do protokołu w rubryce zdobywcy bramek, wpisał Kołbona.

W 85. minucie Stal po raz drugi w tym dniu doprowadziła do remisu. Lukáš Hrnčiar uruchomił długim podaniem ze środka boiska swojego rodaka, Jakub Sveca i ten znalazł się w sytuacji „sam na sam” i wykorzystał ją. Był to pierwszy mecz Sveca w tym sezonie w pierwszej drużynie Stali.W szóstej minucie doliczonego czasu gry, po raz kolejny tego dnia błysnął Lukáš Hrnčiar. Dostał piłkę od Olafa Nowaka, podbiegł z nią kilka metrów i zagrał mocno z lewej strony pod bramkę Sandecji, dokładnie w tempo i wprost pod nogi Dawida Łąckiego. Młodzieżowiec Stali uprzedził Kasprzaka i piłka wylądowała pod poprzeczką bramki.

Przypomnijmy, że tydzień wcześniej Łącki także zdobył dla Stali ostatnią bramkę w wygranym meczu ze Świtem 5:2, i także w doliczonym czasie gry.

Sandecja Nowy Sącz - Stal Stalowa Wola 2:3 (1:1)

1-0 Piszczek (4), 1-1 Zaucha (43), 2-1 Kołbon (77), 2-2 Švec (86), 2-3 Łącki (90)

Sandecja: Jeleń - Talar, Błyszko, Słaby (33 Smajdor), Rutkowski, Ogorzały, Ćwielong (59 Ziętek), Kasprzak, Kołbon (83 Kłos), Pietraszkiewicz (83 Skałecki), Piszczek (83 Wolsztyński).

Stal: Stępak - Kendzia (88 Łącki), Furtak, Oko (69 Żemło), Getinger, Zaucha, Surzyn (63 Švec), Radecki, Hrnčiar, Lelek (63 Nowak), Dawid Wolny (88 Kukułowicz).

Sędziował Kornel Paszkiewicz (Wrocław).

Żółte kartki: Radecki, Furtak, Hrnčiar, Łącki, Kukułowicz.

Czerwona kartka Łukasz Furtak (90+7 minuta, za drugą żółtą).

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Bomba Różańskiego uratowała Stali remis w meczu w Wisłokiem
Stalowa Wola
Bomba Różańskiego uratowała Stali remis w meczu w Wisłokiem
8 medali dla reprezentacji Stalowej Woli
Stalowa Wola
8 medali dla reprezentacji Stalowej Woli
W sobotę do Wólki Tanewskiej przyjedzie lider
Stalowa Wola
W sobotę do Wólki Tanewskiej przyjedzie lider
Sandecja ugości „Stalówkę” na nowym stadionie, na którym zasiądzie 8000 kibiców!
Stalowa Wola
Sandecja ugości „Stalówkę” na nowym stadionie, na którym zasiądzie 8000 kibiców!
Ola i Hania na podium WKT w Zamościu
Stalowa Wola
Ola i Hania na podium WKT w Zamościu
Tylko dla orłów! Stalowa Wola Basket Cup II
Stalowa Wola
Tylko dla orłów! Stalowa Wola Basket Cup II
Krystian Bąk dołączył do elitarnego grona „Ludzi z Żelaza”
Stalowa Wola
Krystian Bąk dołączył do elitarnego grona „Ludzi z Żelaza”
Finał Lexus Rzeszów Kids Cup firmy Head
Stalowa Wola
Finał Lexus Rzeszów Kids Cup firmy Head
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu