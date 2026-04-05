SANBank - Nadsański Bank Spółdzielczy „Liderem Regionu 2026”

Podczas jubileuszowej, 15. edycji plebiscytu Lider Regionu, organizowanego przez „Nowiny”, nagrodzono 23 firmy i instytucje, które swoją działalnością wyznaczają kierunki rozwoju Podkarpacia. Wśród laureatów ponownie znalazł się Nadsański Bank Spółdzielczy - SANBank, który otrzymał wyróżnienie w kategorii edukacji finansowej dzieci i młodzieży ze wsparciem produktów submarki SANBank Young.

Nagrodę podczas uroczystej gali w Rzeszowie odebrała Magdalena Więckowicz, prezes zarządu banku. Kapituła doceniła zarówno nowoczesną ofertę produktową skierowaną do najmłodszych klientów, jak i szerokie działania edukacyjne prowadzone przez pracowników banku.

W ramach SANBank Young dzieci i młodzież mogą korzystać z bezpłatnych kont – Konta Powitalnego na Start z aplikacją BSGo Kids oraz Konta Powitalnego Junior z aplikacją BSGo Junior i premią finansową. Uzupełnieniem oferty jest portal edukacyjny sanbankyoung.pl, który w przystępny sposób przybliża najmłodszym zasady oszczędzania, zarządzania pieniędzmi i bezpiecznego korzystania z bankowości.

Istotną częścią działalności banku są także lekcje i warsztaty finansowe prowadzone przez pracowników – wolontariuszy w szkołach podstawowych i średnich na terenie powiatów stalowowolskiego, niżańskiego i rzeszowskiego. Dzięki nim setki uczniów zdobywają praktyczną wiedzę o finansach i cyberbezpieczeństwie.

Wyróżnienie Lidera Regionu jest potwierdzeniem, że SANBank nie tylko oferuje nowoczesne produkty, ale także aktywnie wspiera budowanie świadomości finansowej młodego pokolenia.

