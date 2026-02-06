Miesięcznik
Od ledwej: Mirosław Barszcz, Monuika Kłosowska, Magdalena Więckowicz, Jakub Starzec (fot. SANBank - Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli)
Stalowa Wola 6 lutego 2026

SANBank kolejny rok sponsorem głównym Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola

Lider lokalnej bankowości, Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli ponownie stawia na sport, młode talenty i wieloletnie partnerstwo. W połowie stycznia 2026 roku w siedzibie SANBanku podpisano umowę sponsoringową na kolejny rok współpracy z Katolickim Klubem Lekkoatletycznym Stal Stalowa Wola.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Dokument sygnowali przedstawiciele Zarządu SANBanku: prezes Magdalena Więckowicz oraz wiceprezes ds. handlowych Jakub Starzec i Zarządu Klubu; prezes Monika Kłosowska oraz wiceprezes Mirosław Barszcz, potwierdzając kontynuację partnerstwa, które trwa już nieprzerwanie od ponad 12 lat.

Dzięki zawartej umowie Klub w 2026 roku ponownie otrzyma stabilne wsparcie finansowe, niezbędne do dalszego rozwoju zawodników, pracy szkoleniowej oraz realizacji ambitnych celów sportowych. KKL Stal Stalowa Wola od lat jest wizytówką regionu, mogącą poszczycić się znakomitymi wynikami sportowymi, medalistami mistrzostw Polski i reprezentantami kraju.

Monika Kłosowska, prezes KKL Stal Stalowa Wola (z lewej) i Magdalena Więckowicz, prezes Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli (fot. SANBank - Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli)
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

