SANBank kolejny rok sponsorem głównym Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola

Dokument sygnowali przedstawiciele Zarządu SANBanku: prezes Magdalena Więckowicz oraz wiceprezes ds. handlowych Jakub Starzec i Zarządu Klubu; prezes Monika Kłosowska oraz wiceprezes Mirosław Barszcz, potwierdzając kontynuację partnerstwa, które trwa już nieprzerwanie od ponad 12 lat.

Dzięki zawartej umowie Klub w 2026 roku ponownie otrzyma stabilne wsparcie finansowe, niezbędne do dalszego rozwoju zawodników, pracy szkoleniowej oraz realizacji ambitnych celów sportowych. KKL Stal Stalowa Wola od lat jest wizytówką regionu, mogącą poszczycić się znakomitymi wynikami sportowymi, medalistami mistrzostw Polski i reprezentantami kraju.