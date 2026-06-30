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Stalowa Wola Zaklików Radomyśl nad Sanem 30 czerwca 2026

San ze Stalą dominowały w Erkado Cup 2026

W sobotę, 27 czerwca na stadionie Jezioraka Chwałowice odbył się turniej piłkarski Erkado Cup 2026. W roczniku 2016 triumfowała drużyna Parafialnego Klubu Sportowego San Stalowa Wola, a w roczniku 2012 miejsce pierwsze zajęła Akademia Piłkarska Stal Stalowa Wola. Do Stalowej Woli pojechały także statuetki dla najlepszego bramkarza rocznika 2012 - został nim Filip Kowalski z AP Stal i najlepszego piłkarza rocznika 2016, którym wybrano Marcela Wilczewskiego z Sanu.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Turniej, zorganizowany przez Jezioraka Chwałowice przy współpracy z firmą Erkado – jednym z czołowych polskich producentów drewnianych drzwi wewnętrznych i zewnętrznych – był ostatnim dużym piłkarskim wydarzeniem dla dzieci i młodzieży przed wakacyjną przerwą.

Na murawie zaprezentowały się zespoły z dwóch województw. Podkarpacie reprezentowali: Jeziorak Chwałowice, KP Zarzecze, Akademia Piłkarska Stal Gorzyce, Gminna Akademia Sportu Baranów Sandomierski, Sanna Zaklików, San Stalowa Wola, Wisan Skopanie, Akademia Piłkarska Stal Stalowa Wola, Słowianin Grębów oraz Płomień Trześń. Z województwa lubelskiego wystąpiły: Akademia Piłkarska Janowianka Janów Lubelski, GLKS Polichna i GKS Gościeradów.

Przez cały dzień młodzi zawodnicy dostarczali kibicom wielu emocji, pokazując nie tylko piłkarskie umiejętności, ale również zaangażowanie, charakter i sportową postawę. Turniej był okazją do zdobywania doświadczenia, integracji oraz promocji aktywności fizycznej wśród najmłodszych.

Organizatorzy podkreślają, że właśnie takie wartości są fundamentem całego przedsięwzięcia.

– Sport to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim nauka współpracy, wytrwałości i wzajemnego szacunku. Dlatego w ERKADO z ogromną satysfakcją wspieramy inicjatywy, które zachęcają najmłodszych do aktywności fizycznej i rozwijania sportowych pasji. Dziękujemy wszystkim drużynom, trenerom, rodzicom, kibicom, sędziom oraz organizatorom za stworzenie fantastycznej atmosfery i wspólne sportowe święto – napisali przedstawiciele firmy Erkado w mediach społecznościowych.

Erkado Cup 2026 po raz kolejny udowodnił, że lokalne turnieje są miejscem, gdzie rodzą się przyszłe piłkarskie talenty. Dla wielu młodych zawodników był to nie tylko ostatni występ przed wakacjami, ale również pierwszy krok w stronę realizacji sportowych marzeń.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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