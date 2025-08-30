San pokonał Siarkę, a LZS Zdziary przywiózł komplet punktów z Kamienia

Foto. Kamil Bąk zdobył czwartą bramkę dla Sanu w spotkaniu z Siarką II Tarnobrzeg

W piątek odbyły się dwa mecze 4. kolejki stalowowolskiej ligi okręgowej. W Kłyżowie San pokonał rezerwę tarnobrzeskiej Siarki 4:2, a Sokół Kamień przegrał na swoim stadionie z LZS Zdziary 1:2.

W Kłyżowie wynik otworzył Krystian Samołyk, dla którego mecz z Siarką był dopiero drugim występem w drużynie Sanu. Chwilę później do wyrównania doprowadził Wiktor Stawiński. Ostatnie dwadzieścia minut pierwszej połowy było popisem duetu: Marcel Pyz - Sebastian Chmiel. Pierwszy dwukrotnie pokonał bramkarza Siarki, Bartłomieja Bęczkowskiego, a drugi dwukrotnie dogrywał piłkę zdobywcy bramek. Pięć minut po przerwie rzut karny pewnie wykorzystał kapitan i grający trener Sanu, Kamil Bąk. W doliczonym czasie gry Wiktor Zając zdobył drugą dla Siarki bramkę, ustalając wynik spotkania.

W Kamieniu wszystkie bramki padły po przerwie. Pierwszą zdobył w 66. minucie były napastnik Sokoła, a dzisiaj piłkarz LZS Zdziary - Artur Łuczak. Wyrównał w 82. minucie Maciej Rurak, a cztery minuty później Polit po raz drugi wyciągał piłkę ze swojej bramki. Pokonał go Jakub Cieśla. LZS Zdziary usadowił się w tabeli ligowej na fotelu lidera.