Nie wiadomo natomiast wciąż, kto zagra w barażach i czy w ogóle dostąpi tego zaszczytu drużyna z naszej ligi okręgowej. Miejsc jest cztery, a podokręgów pięć. Na dzisiaj to miejsce ma zagwarantowane drużyna rezerw „Stalówki”, ale za kilka dni prawdopodobnie nie będzie w ogóle brana pod uwagę, bo nie będzie jej już na drugim miejscu. W najbliższej kolejce jedenastka trenera Przemysława Stelmach pauzuje, natomiast grać będą jej najgroźniejsi rywale. Stal Gorzyce pojedzie do Brzyskiej Woli, a Stal Nowa Dęba podejmie drugą Siarkę.

Emocji nie brakuje i nie zabraknie ich do końca sezonu na dole tabeli ligowej. Jeziorak pokonał LKS Brzyską Wolą i wyprzedził go w tabeli, ale pewny utrzymania jeszcze być nie może.

Szansę na uniknięcie degradacji zachował San Kłyżów, który pokonał u siebie LZS Zdziary, co dla nikogo nie było większym zaskoczeniem…

W niedzielę, 1 czerwca San podejmować będzie Olimpię Pysznica. I to będzie najważniejsz spotkanie 28. kolejki. Początek meczu o godz. 17

STAL II STALOWA WOLA – ŁKS ŁOWISKO 1:1 (1:0)

1-0 Łukawski (28) 1-1 Grabarz (50)

STAL: Stanny – Żółtek, Łukawski, Fedejko, Cholewa, Filist (70 Ziemian), M.Książek, Sławek, Matyka (42 Moskal), Piotrowski (87 Wawszczyk), Wójs (85 Samulak).

ŁKS: Olechowski - Delekta, Leja, Kloc, Florek (70 Gnatek), Nowak, Gumieniak, Stańko, Olko (72 Wiejak), Grabarz, Socha.

Sędziował Grzegorz Wilk (Nowa Dęba). Żółta kartka Kloc.

STAL GORZYCE - OLIMPIA PYSZNICA 5:0 (3:0)

1-0 Młynarczyk (2), 2-0 Marut (15), 3-0 Marut (44), 4-0 Młynarczyk (48), 5-0 Pyryt (75)

STAL: Moskal - Bernaś (55 Startek), Winiarski, Baran (55 Wziątek), Gustavo (75 Figat), Horajecki, Machowski (62 Filipiak), Lohan (75 Ivankov), Różański, Marut (62 Pyryt), Młynarczyk (75 Vitushynskyi).

OLIMPIA: Świeca - Mróz, Młynarczyk, Tkacz, Wierzbicki (66 Dziewa), Błażejowicz, Bajgierowicz (15 Kuźniar), Kwiatkowski, Fabianowski, A.Golik, Mścisz.

Sędziował Paweł Mulawka (Stalowa Wola). Żółta kartka Różański.



POGOŃ LEŻAJSK - STAL NOWA DĘBA 0:0

POGOŃ: J.Baj - Głodowski, Drożdżal, Sobolewski, Zacharyasz, Flis, Fusiarz, Staroń, Czado, Bosak (43 Chmura), Tłuczek (75 Kowal)

STAL: Chamera - Głód, Dudek, Wilk, Szalony, Darłak (67 Kizior), Pałys (65 Nowak), Mucha, Styka, Stypa, Czyrny.

Sędziował Tomasz Kopeć (Jeżowe).

JEZIORAK CHWAŁOWICE - LKS BRZYSKA WOLA 4:0 (1:0)

1-0 Woźniak (40), 2-0 Woźniak (51), 3-0 Woźniak (78), 4-0 Woźniak (87)

JEZIORAK: Osiński - M.Oskroba, A.Oskroba, Suszek, K.Wydra, P.Wydra, Taraszka, Marcin Kurkiewicz, Ścipień, Maj, Woźniak (88 Węska)

LKS: Czechera - Karczmarczyk, Kyć (52 M.Staroń), Bzdoń, Gac (85D.Staroń), Wróbel (70 Bucior), P.Masełek, M.Masełek, Wawrzak, Socha (44 Wrona), Hacia.

Sędziował Piotr Chmura (Stalowa Wola). Żółte kartki: P.Wydra - Karczmarczyk, Masełek.

SAN KŁYŻÓW - LZS ZDZIARY 2:0 (2:0)

1-0 Chmiel (38), 2-0 Antonik (42)

SAN: Stój - Bąk, Maziarz (77 Ślusarczyk), D.Pięta (68 M.Siek), P.Pięta, N.Siek, Cichoń, Mroczek (87 Zalewski), Antonik, Chmiel (90 Szot)

ZDZIARY: Drzymała - Tofilski, Jandziński, Naslyan (56 Pawłowski), Urbanik (24 Kobylarz), Siudak, Wojtas (60 Jarosz), Cieśla (60 Maślach), Cichoń, Sobiło, Łuczak.

Sędziował Mariusz Antosz (Tarnobrzeg). Żółte kartki: Maziarz, Siuta - Jandziński, Łuczak.

SPARTA JEŻOWE - TRANSDŹWIG STALE 5:0 (2:0)

1-0 Gielar (9), 2-0 Sabat (33), 3-0 Szewczyk (50), 4-0 Sabat (55), 5-0 Kusy (81)

SPARTA: Kolano - M.Kusy, Romański, Bulec, Gielar, P.Kusy, Majczak (70 Wieczerzak) Piędel (70 Mścisz), Misiak, Szewczyk (70 Janusz), Sabat.

TRANSDŹWIG: Biało - Rzepiela, Dziuba, Kędzia, Stała, Żołądź, Myszkowski, Paź, Szlęk (20 Gorzelany), Kabata (85 Zieliński), Stąporski (75 Kępa)

Sędziował Marcin Drabik (Stalowa Wola). Żółte kartki: Misiak - Rzepiela.

TANEW WÓLKA TANEWSKA – SŁOWIANIN GRĘBÓW 2:3 (1:1)

0-1 Piechniak (10), 1-1 Kotuła (19), 2-1 Kutyła (63), 2-2 Nieradka (68), 2-3 Nieradka (90+6 - rzut karny)

TANEW: Pałka - Kokoszka, Ciosmak, Gumiela, Dul (62 Mścisz), Pieróg, Kotuła (62 Pacyna), Kutyła (85 Chmielowiec), Kowal, Garbacz (69 Piróg), Wójcik.

SŁOWIANIN: Kozieł - Rogowski, Buczek, Tabaka, Ciba, Cholewa, Tofil, D'Apollonio (86 Malyshonok), Skrzypacz (52 Majewski), Nieradka, Piechniak (68 Bartman).

Sędziował Jakub Krawiec (Lipa). Żółte kartki: Kutyła, Garbacz, Gumiela - Ciba, Buczek, Kowalczyk.

Pauzowała SIARKA II.

Najlepsi strzelcy: 30 - Wach (ŁKS), 25 - Maliarenko (Pogoń), 23 - Młynarczyk (Stal G.), 20 - Czyrny (Stal ND), Łuczak (Zdziary), 19 - Lohan (Stal G.), 18 - Mróz (Siarka II), 16 - Kloc (ŁKS), Kogut (Stal II SW), 14 - Piotrowski (Stal II).

Tabela za www.regiowyniki.pl