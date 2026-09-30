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Stalowa Wola Nisko 30 września 2026

San Kłyżów, Pogoń Leżajsk, Siarka i Zdziary w półfinale Pucharu Polski

Poznaliśmy półfinalistów Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Stalowa Wola, a 14 października poznamy dwie drużyny, które w maju 2027 roku zmierzą się w finale i awansują na szczebel wojewódzki.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W Nisku czwartoligowy Sokół podejmował trzecioligową Siarkę. Do przerwy gospodarze dotrzymywali rywalom kroku. Po zmianie stron dominowała drużyna trenera Sławomira Majaka, a efektem tej przewagi były cztery gole. Sokół - Siarka 0:4 (0:0). Bramki: Biś 50, samobój 57, Misztal 68 - rzut karny, Podkowa 90).

Półfinałowym rywalem Siarki będzie LZS Zdziary, który awans zapewnił sobie w Krzeszowie, wygrywając z Rotundą 4:2 (0:0) . Bramki dla zwycięzców zdobyli: Sobiło 77, 90, Wojtas 60 i Cieśla 83, a dla Rotundy Borek 74.

W drugim półfinale San Kłyżów zmierzy się z Pogonią Leżajsk. San wyeliminował na wyjeździe LZS Żabno, wygrywając 3:2 (2:1). Bramki: J.Siek (23), K.Bąk (41), Szot (74 - J.Partyka (45 - rzut karny), Niwierski (75).

Pogoń występ w półfinale zapewniła sobie ma boisku Podlesianki Kamień. Beniaminek 4 ligi wygrała 3:2 (0:1). Bramki: Socha 922), Wośko (90+2) dla Polesianki oraz Grabarz (53 - rzut karny), Gnatek (59), Kuźmicki (90+5).

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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