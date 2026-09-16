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Fot. KPP Nisko
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Jarocin 16 września 2026

Samochód stanął w płomieniach podczas kontroli drogowej. W środku było 7-letnie dziecko

Chwile grozy w Zdziarach. Podczas kontroli drogowej spod maski samochodu zaczął wydobywać się dym, a po chwili pojawiły się płomienie. Policjanci pomogli kierowcy i pasażerom, wśród których było 7-letnie dziecko, opuścić płonący pojazd. Nikt nie został ranny.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło 11 września w Zdziarach, w pobliżu drogi S19. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nisku prowadzili tam kontrolę drogową.

W pewnym momencie funkcjonariusze zauważyli, że spod maski kontrolowanego samochodu marki Omoda wydobywa się dym. Sytuacja szybko stała się poważna - dym przerodził się w płomienie.

Policjanci natychmiast podjęli działania. Jeden z funkcjonariuszy próbował ugasić pożar przy użyciu gaśnicy znajdującej się w radiowozie. W tym samym czasie drugi policjant pomagał kierowcy oraz pasażerom opuścić płonący samochód. Wśród podróżujących było 7-letnie dziecko.

Policjanci wezwali na miejsce straż pożarną i zabezpieczali teren do czasu przyjazdu strażaków.

Na szczęście całe zdarzenie zakończyło się bez osób poszkodowanych.

Fot. KPP Nisko

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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