Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Metro - Nisko
0.0 / 5
Stalowa Wola Pysznica 30 grudnia 2025

Sądowe zakazy nie powstrzymały kierowców

Stalowowolscy policjanci zatrzymali dwóch kierowców, którzy świadomie wsiedli za kierownicę pomimo obowiązujących wobec nich sądowych zakazów. Obaj w trybie przyspieszonym trafili przed stalowowolski sąd i usłyszeli wyroki w ciągu 24 godzin od zatrzymania.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

20 grudnia, przed godz. 22 w Stalowej Woli, funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierowcę hyundaia, który przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym. Okazało się, że 35-letni mieszkaniec Stalowej Woli posiada orzeczony przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mężczyzna został zatrzymany, a policjanci wystąpili do sądu o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym.

Dzień później, na terenie gminy Pysznica, policjanci zatrzymali do kontroli kierującego bmw. 25-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego posiadał aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli. Wniosek o przyspieszone rozpoznanie sprawy złożono również w tym przypadku.

W efekcie sąd wydał wobec 35-latka wyrok 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 1 roku oraz zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi na 4 lata. 25-latek został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 2 lata oraz zakaz prowadzenia pojazdów na 2 lata. Obaj kierowcy muszą również wpłacić 5 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Uczcili pamięć ofiar pacyfikacji Mostek-Graby
Jarocin
Uczcili pamięć ofiar pacyfikacji Mostek-Graby
Niżańscy policjanci uratowali mężczyznę zagrożonego wychłodzeniem
Jeżowe
Niżańscy policjanci uratowali mężczyznę zagrożonego wychłodzeniem
Trzy gminy, jeden cel. Anielskie Kolędowanie dla Domu Aniołków
Trzy gminy, jeden cel. Anielskie Kolędowanie dla Domu Aniołków
Spokojne Święta na drogach powiatu niżańskiego
Nisko
Spokojne Święta na drogach powiatu niżańskiego
E-doręczenia od 1 stycznia 2026 r. Urzędowe pisma trafiają do sieci
E-doręczenia od 1 stycznia 2026 r. Urzędowe pisma trafiają do sieci
Świąteczny weekend na drogach Stalowej Woli i okolic - 18 kolizji, brak wypadków
Stalowa Wola
Świąteczny weekend na drogach Stalowej Woli i okolic - 18 kolizji, brak wypadków
Bezpieczniej w Jacie i Sójkowej. Zakończono inwestycje przy DW 861
Jeżowe
Bezpieczniej w Jacie i Sójkowej. Zakończono inwestycje przy DW 861
100 lat życia Pani Dominiki Musiał. Wyjątkowe święto w gminie Zaleszany
Zaleszany
100 lat życia Pani Dominiki Musiał. Wyjątkowe święto w gminie Zaleszany
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu