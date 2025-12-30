Sądowe zakazy nie powstrzymały kierowców

20 grudnia, przed godz. 22 w Stalowej Woli, funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierowcę hyundaia, który przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym. Okazało się, że 35-letni mieszkaniec Stalowej Woli posiada orzeczony przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mężczyzna został zatrzymany, a policjanci wystąpili do sądu o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym.

Dzień później, na terenie gminy Pysznica, policjanci zatrzymali do kontroli kierującego bmw. 25-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego posiadał aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli. Wniosek o przyspieszone rozpoznanie sprawy złożono również w tym przypadku.

W efekcie sąd wydał wobec 35-latka wyrok 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 1 roku oraz zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi na 4 lata. 25-latek został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 2 lata oraz zakaz prowadzenia pojazdów na 2 lata. Obaj kierowcy muszą również wpłacić 5 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.