Sąd zdecydował: nożownik z galerii VIVO! może opuścić szpital

Konrad K. to sprawca głośnego ataku nożem w galerii handlowej VIVO! w Stalowej Woli. Do tragicznych wydarzeń doszło w 2017 roku. Mężczyzna ranił wówczas 10 osób. Jedna z ofiar - 50-letnia kobieta - zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Sprawa wstrząsnęła mieszkańcami Stalowej Woli i odbiła się szerokim echem w całym kraju.

Po ataku Konrad K. został skierowany na obserwację do szpitala psychiatrycznego w Radecznicy. Sąd rozpatrujący jego sprawę uznał, że podejrzany o zabójstwo oraz dziewięć czynów usiłowania zabójstwa był w chwili zdarzenia niepoczytalny, a tym samym nie może ponosić odpowiedzialności karnej. Zastosowano wobec niego środek zabezpieczający w postaci pobytu w zamkniętej placówce psychiatrycznej.

W 2024 roku Sąd Okręgowy w Zamościu, po analizie opinii biegłych, stwierdził, że dalszy pobyt Konrada K. w szpitalu nie jest konieczny i może on opuścić placówkę, kontynuując leczenie ambulatoryjne. Od tej decyzji odwołała się jednak prokuratura, wskazując na wagę czynów oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Sprawą zajął się Sąd Apelacyjny w Lublinie, który 21 stycznia oddalił zażalenie prokuratury. Tym samym utrzymana została decyzja o zwolnieniu Konrada K. ze szpitala psychiatrycznego przy jednoczesnym obowiązku dalszego leczenia i kontroli w warunkach otwartych.