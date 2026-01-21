Miesięcznik
mzk
Stalowa Wola 21 stycznia 2026

Sąd zdecydował: nożownik z galerii VIVO! może opuścić szpital

21 stycznia Sąd Apelacyjny w Lublinie podtrzymał decyzję Sądu Okręgowego w Zamościu o zwolnieniu Konrada K. ze szpitala psychiatrycznego w Radecznicy i zastosowaniu wobec niego terapii ambulatoryjnej. Oznacza to, że mężczyzna może opuścić placówkę, jednak nadal będzie musiał poddawać się leczeniu w warunkach otwartych.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Konrad K. to sprawca głośnego ataku nożem w galerii handlowej VIVO! w Stalowej Woli. Do tragicznych wydarzeń doszło w 2017 roku. Mężczyzna ranił wówczas 10 osób. Jedna z ofiar - 50-letnia kobieta - zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Sprawa wstrząsnęła mieszkańcami Stalowej Woli i odbiła się szerokim echem w całym kraju.

Po ataku Konrad K. został skierowany na obserwację do szpitala psychiatrycznego w Radecznicy. Sąd rozpatrujący jego sprawę uznał, że podejrzany o zabójstwo oraz dziewięć czynów usiłowania zabójstwa był w chwili zdarzenia niepoczytalny, a tym samym nie może ponosić odpowiedzialności karnej. Zastosowano wobec niego środek zabezpieczający w postaci pobytu w zamkniętej placówce psychiatrycznej.

W 2024 roku Sąd Okręgowy w Zamościu, po analizie opinii biegłych, stwierdził, że dalszy pobyt Konrada K. w szpitalu nie jest konieczny i może on opuścić placówkę, kontynuując leczenie ambulatoryjne. Od tej decyzji odwołała się jednak prokuratura, wskazując na wagę czynów oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Sprawą zajął się Sąd Apelacyjny w Lublinie, który 21 stycznia oddalił zażalenie prokuratury. Tym samym utrzymana została decyzja o zwolnieniu Konrada K. ze szpitala psychiatrycznego przy jednoczesnym obowiązku dalszego leczenia i kontroli w warunkach otwartych.

