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Stalowa Wola 5 listopada 2026

Sąd Najwyższy nie miał wątpliwości. 14 lat więzienia za śmierć małżeństwa

Nie udało się podważyć wyroku skazującego Grzegorza G. za śmiertelny wypadek w Stalowej Woli. Sąd Najwyższy odrzucił kasację złożoną przez jego obrońców. Mężczyzna, który doprowadził do śmierci małżeństwa z Przędzela, ma spędzić w więzieniu 14 lat.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Chodzi o wypadek z 3 lipca 2021 roku. Na drodze wojewódzkiej nr 871 zderzyły się Audi S7 i Audi A4. Za kierownicą pierwszego auta siedział Grzegorz G. Według ustaleń sądów wyprzedzał na zakręcie, przekraczając podwójną linię ciągłą. Nie powinien w ogóle wsiadać za kierownicę - był pod wpływem alkoholu i leków. Tego dnia padał też ulewny deszcz, a droga była bardzo śliska.

W drugim samochodzie jechali Marzena i Mariusz z Przędzela. Oboje zginęli na miejscu, pozostawiając trzech synów. Najmłodszy z chłopców był z nimi w aucie. Przeżył katastrofę, a zdjęcie dziecka wynoszonego przez strażaka z miejsca wypadku poruszyło ludzi w całym kraju.

Grzegorz G. od początku nie zgadzał się z przypisywaną mu odpowiedzialnością. Podważał opinie biegłych i przedstawiał własne wyjaśnienia dotyczące tego, jak doszło do zderzenia. Obrona zwracała uwagę między innymi na stan techniczny Audi A4 i warunki na drodze. Argumenty te nie przekonały jednak sądów.

W październiku 2024 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu podtrzymał karę wymierzoną wcześniej przez sąd w Stalowej Woli. Grzegorz G. został skazany na 14 lat pozbawienia wolności. Dostał również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Każdemu z trzech synów zmarłego małżeństwa przyznano po 100 tys. zł nawiązki.

Obrońcy postanowili jeszcze walczyć przed Sądem Najwyższym. Ostatnia próba zmiany rozstrzygnięcia zakończyła się jednak niepowodzeniem. Kasacja została uznana za oczywiście bezzasadną, więc wyrok pozostaje prawomocny i nie można już go zaskarżyć w zwykłym trybie.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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