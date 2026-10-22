Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
SK nexilis Poland
Fot. czytelnik
0.0 / 5
Stalowa Wola 22 października 2026

Są wstępne wyniki sekcji zwłok strażaków, którzy zginęli w Nisku

Zatrzymanie krążenia było bezpośrednią przyczyną śmierci dwóch strażaków, którzy zginęli podczas akcji gaśniczej w Nisku. Wstępne ustalenia nie przesądzają jednak jeszcze o pełnej przyczynie zgonu. Konieczne są dodatkowe badania.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Sekcje zwłok dwóch funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku przeprowadzono 20 października. Strażacy ponieśli śmierć 16 października podczas gaszenia pożaru budynku przy ulicy Dębinki, w którym mieścił się sklep i magazyn z częściami do ciągników oraz maszyn rolniczych.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, iż bezpośrednią przyczyną zgonu obydwu funkcjonariuszy Straży Pożarnej było zatrzymanie krążenia, zaś wtórną przyczyną zgonu był wstrząs oparzeniowy - przekazał Łukasz Malarski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu.

Ostateczne ustalenia będą możliwe po wykonaniu dodatkowych analiz.

- Pełną przyczynę zgonu obydwu funkcjonariuszy poznamy po przeprowadzeniu dodatkowych badań histopatologicznych i toksykologicznych, które zostały zlecone i po otrzymaniu opinii biegłego sądowego - poinformował rzecznik.

Śledczy nadal badają okoliczności tragedii

Prokuratura Rejonowa w Nisku wszczęła śledztwo 17 października. Postępowanie ma wyjaśnić przyczyny pożaru oraz okoliczności i przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej, w tym jej prawidłowość.

Śledztwo prowadzone jest w kierunku sprowadzenia pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, którego następstwem była śmierć dwóch osób. Chodzi o czyn z art. 163 § 1 pkt 1 w związku z art. 163 § 3 Kodeksu karnego.

Śledczy zabezpieczyli wyposażenie osobiste zmarłych strażaków oraz sprzęt ratowniczy do dalszych badań. Przesłuchiwani są świadkowie, a prokuratura gromadzi dokumentację. Przyczyny pożaru i dokładny przebieg wydarzeń nadal pozostają przedmiotem postępowania.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Granat z czasów II wojny światowej znaleziony podczas prac polowych w Maziarni
Bojanów
Granat z czasów II wojny światowej znaleziony podczas prac polowych w Maziarni
Karpaty zdobyte. W niedzielę wyjazd do Resovii
Stalowa Wola
Karpaty zdobyte. W niedzielę wyjazd do Resovii
Miejska Rada Seniorów o potrzebach mieszkańców i planach miasta
Stalowa Wola
Miejska Rada Seniorów o potrzebach mieszkańców i planach miasta
Wydrza. Dron norweskiego wojska znaleziony na polu
Wydrza. Dron norweskiego wojska znaleziony na polu
Znikają dwa przejścia dla pieszych na ul. KEN w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Znikają dwa przejścia dla pieszych na ul. KEN w Stalowej Woli
W Przyszowie oficjalnie otwarto żłobek „Akademia Małej Pszczółki”
Bojanów
W Przyszowie oficjalnie otwarto żłobek „Akademia Małej Pszczółki”
Sokół na czele, a rezerwy Stalówki wiceliderem
Stalowa Wola
Sokół na czele, a rezerwy Stalówki wiceliderem
Gotowe Ogrodowe
Stalowa Wola
Gotowe Ogrodowe
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu