Są wstępne wyniki sekcji zwłok strażaków, którzy zginęli w Nisku

Sekcje zwłok dwóch funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku przeprowadzono 20 października. Strażacy ponieśli śmierć 16 października podczas gaszenia pożaru budynku przy ulicy Dębinki, w którym mieścił się sklep i magazyn z częściami do ciągników oraz maszyn rolniczych.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, iż bezpośrednią przyczyną zgonu obydwu funkcjonariuszy Straży Pożarnej było zatrzymanie krążenia, zaś wtórną przyczyną zgonu był wstrząs oparzeniowy - przekazał Łukasz Malarski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu.

Ostateczne ustalenia będą możliwe po wykonaniu dodatkowych analiz.

- Pełną przyczynę zgonu obydwu funkcjonariuszy poznamy po przeprowadzeniu dodatkowych badań histopatologicznych i toksykologicznych, które zostały zlecone i po otrzymaniu opinii biegłego sądowego - poinformował rzecznik.

Śledczy nadal badają okoliczności tragedii

Prokuratura Rejonowa w Nisku wszczęła śledztwo 17 października. Postępowanie ma wyjaśnić przyczyny pożaru oraz okoliczności i przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej, w tym jej prawidłowość.

Śledztwo prowadzone jest w kierunku sprowadzenia pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, którego następstwem była śmierć dwóch osób. Chodzi o czyn z art. 163 § 1 pkt 1 w związku z art. 163 § 3 Kodeksu karnego.

Śledczy zabezpieczyli wyposażenie osobiste zmarłych strażaków oraz sprzęt ratowniczy do dalszych badań. Przesłuchiwani są świadkowie, a prokuratura gromadzi dokumentację. Przyczyny pożaru i dokładny przebieg wydarzeń nadal pozostają przedmiotem postępowania.