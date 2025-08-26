Miesięcznik
Zaklików 27 sierpnia 2025

Są chętni na przebudowę drogi wojewódzkiej w zakresie kanalizacji deszczowej

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich zakończył proces przyjmowania ofert w przetargu na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 857 Zaklików – Modliborzyce w m. Zaklików. Postępowanie dotyczy budowy kanalizacji deszczowej. Wpłynęło 9 ofert.

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 857 Zaklików – Modliborzyce w m. Zaklików polegającą na: budowie kanalizacji deszczowej od km 0+000 do 0+858, odtworzeniu konstrukcji jezdni oraz odnowieniu nawierzchni jezdni, odtworzeniu elementów chodnika po budowie kanalizacji.

Realizacja zadania nastąpi po rozstrzygnięciu procedury przetargowej, podpisaniu umowy i przekazaniu terenu budowy. Termin zakończenia prac to 70 dni od daty przekazania terenu budowy.

- Planuje się, że zadanie będzie finansowane ze środków budżetowych Województwa Podkarpackiego i Gminy Zaklików, zgodnie z przyjętymi zasadami współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego - wyjaśnia Krzysztof Siwek, zastępca dyrektora ds. przygotowania inwestycji. 

Planowane roboty budowlane będą wiązały się z czasowymi utrudnieniami w ruchu, spowodowanymi zmianą organizacji ruchu tj. zawężenie jezdni, objazdy, ograniczenia prędkości.

W prowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęło 9 ofert, propozycje cenowe wahają się od 1 845 000,04 zł do 3 964 405,60 zł. 

Zamawiający poinformował, że kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: 1 497 350 zł. Trwa weryfikacja ofert. 

