S74 Opatów - Nisko. GDDKiA wybrała wykonawcę dokumentacji dla odcinka Lipnik - Samborzec

GDDKiA wybrała wykonawcę dokumentacji dla odcinka S74 Lipnik – Samborzec

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o rozstrzygnięciu przetargu na opracowanie dokumentacji dla drugiego odcinka drogi ekspresowej S74 Opatów – Nisko. Inwestycja dotyczy fragmentu Lipnik – Samborzec o długości 14,4 km.

W postępowaniu przetargowym wpłynęło siedem ofert. Za najkorzystniejszą uznano propozycję spółki Transprojekt Gdański, która wyceniła realizację zadania na 13 268 871 zł.

Przy wyborze oferty GDDKiA kierowała się nie tylko ceną (60 proc.), ale także doświadczeniem głównego projektanta drogowego (20 proc.), projektanta mostowego (10 proc.) oraz geologa (10 proc.).

Co obejmie dokumentacja dla drogi ekspresowej S74?

Wybrany wykonawca przygotuje koncepcję programową wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym. W zakres prac wejdą m.in.:

wykonanie wierceń rdzeniowanych,

sondowania,

badania geofizyczne,

opracowanie map do celów projektowych,

analizy i prognozy ruchu.

Dokumentacja określi możliwe rozwiązania projektowe, doprecyzuje zakres rzeczowy i finansowy inwestycji oraz będzie podstawą do przygotowania projektu budowlanego. Dla odcinka Lipnik – Samborzec, podobnie jak dla pierwszego fragmentu trasy, przewidziano 15 miesięcy na wykonanie dokumentacji.

S74 Opatów – Nisko została podzielona na pięć odcinków

Aby usprawnić przygotowanie inwestycji, droga ekspresowa S74 Opatów – Nisko została podzielona na pięć części:

Opatów (Okalina Kolonia) – Lipnik – 9,8 km,

Lipnik – Samborzec – 14,4 km,

Samborzec – Gorzyce – 13,9 km,

Gorzyce – Radomyśl – 18,3 km,

Radomyśl – Nisko (węzeł Zapacz na S19) – 16,5 km.

GDDKiA przypomina, że w czerwcu wybrano już wykonawcę dokumentacji dla pierwszego odcinka. W przypadku pozostałych trzech części postępowania przetargowe są nadal na etapie badania i oceny ofert.

Droga ekspresowa S74 przebiegnie także przez Stalową Wolę i Nisko

Cały odcinek S74 Opatów – Nisko będzie liczył 73 km. Około 29 km trasy powstanie na terenie województwa świętokrzyskiego, natomiast ponad 44 km przebiegać będzie przez województwo podkarpackie.

Na Podkarpaciu droga ekspresowa S74 poprowadzi przez:

Tarnobrzeg,

gminę Gorzyce,

Stalową Wolę,

gminę Zaleszany,

gminę Radomyśl nad Sanem,

gminę Pysznica,

gminę i miasto Nisko.

Przygotowanie dokumentacji jest niezbędnym etapem przed realizacją inwestycji w formule „Projektuj i buduj”. Trasa będzie przebiegała zgodnie z wariantem, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał decyzję środowiskową 3 października 2025 roku.

Droga S74 odciąży ruch na drogach krajowych nr 9 i 77

Docelowo droga ekspresowa S74 będzie posiadała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, a dostęp do niej będzie możliwy poprzez węzły drogowe.

Nowa trasa ma przejąć ruch tranzytowy z dróg krajowych DK9 i DK77, odciążając miasta położone na obecnym przebiegu tych tras. Dzięki temu poprawić ma się bezpieczeństwo mieszkańców oraz płynność ruchu.

W przyszłości S74 połączy się z drogą ekspresową S19 w rejonie Niska, a od strony centrum kraju będzie prowadzić od skrzyżowania z drogą ekspresową S12 w Kozeninie, pomiędzy Sulejowem i Opocznem, zapewniając połączenie z autostradą A1 oraz drogą ekspresową S8.