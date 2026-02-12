Miesięcznik
Rzemieślnicze warsztaty rodzinne w Stalowej Woli: z natury do szafy

Stalowa Wola staje się miejscem twórczej zabawy dla całych rodzin. Miejski Dom Kultury zaprasza na drugie w tym roku spotkanie w ramach cyklu rzemieślniczych warsztatów rodzinnych. Tym razem uczestnicy przeniosą się do Izby Lasowiackiej im. Jana Puka, gdzie nauczą się tworzyć własne poduszeczki zapachowe.

Podczas warsztatów każdy uczestnik będzie miał okazję samodzielnie uszyć poduszeczkę, wypełnić ją lawendą lub dzikim rozmarynem, a następnie ozdobić według własnego pomysłu. To nie tylko doskonała forma spędzenia czasu w rodzinnym gronie, ale też sposób na wprowadzenie do domu naturalnych aromatów, które umilą codzienność.

Spotkanie odbędzie się 15 lutego (niedziela) o godz. 15.00 w sali edukacyjnej MDK. Bilety w cenie 35 zł za osobę dostępne są w kasie MDK oraz online tutaj. Liczba miejsc jest ograniczona.

Organizatorzy przypominają, że w cenę biletu wliczone są wszystkie niezbędne materiały i narzędzia, a dzieci i młodzież do 16. roku życia powinny uczestniczyć w warsztatach w towarzystwie opiekunów. Osoby o szczególnych potrzebach proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny: +48 (15) 842 09 50 lub mailowy: dzialzdkmdk@gmail.com.

W trakcie zajęć mogą być wykonywane zdjęcia i nagrania. Administratorem danych osobowych uczestników jest Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. Szczegółowe informacje dostępne są w Klauzuli informacyjnej RODO.

