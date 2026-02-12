Rzemieślnicze warsztaty rodzinne w Stalowej Woli: z natury do szafy

Podczas warsztatów każdy uczestnik będzie miał okazję samodzielnie uszyć poduszeczkę, wypełnić ją lawendą lub dzikim rozmarynem, a następnie ozdobić według własnego pomysłu. To nie tylko doskonała forma spędzenia czasu w rodzinnym gronie, ale też sposób na wprowadzenie do domu naturalnych aromatów, które umilą codzienność.

Spotkanie odbędzie się 15 lutego (niedziela) o godz. 15.00 w sali edukacyjnej MDK. Bilety w cenie 35 zł za osobę dostępne są w kasie MDK oraz online tutaj . Liczba miejsc jest ograniczona.

Organizatorzy przypominają, że w cenę biletu wliczone są wszystkie niezbędne materiały i narzędzia, a dzieci i młodzież do 16. roku życia powinny uczestniczyć w warsztatach w towarzystwie opiekunów. Osoby o szczególnych potrzebach proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny: +48 (15) 842 09 50 lub mailowy: dzialzdkmdk@gmail.com .

W trakcie zajęć mogą być wykonywane zdjęcia i nagrania. Administratorem danych osobowych uczestników jest Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. Szczegółowe informacje dostępne są w Klauzuli informacyjnej RODO .