MalBus
Stalowa Wola 1 marca 2026

Rzemieślnicze warsztaty rodzinne. Budzimy wiosnę!

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza na marcowe spotkanie w ramach cyklu Rzemieślniczych warsztatów rodzinnych. Uczestnicy stworzą stroik na naturalnym plastrze drewna - surowym, rustykalnym, z historią zapisaną w słojach. To właśnie on będzie sercem kompozycji. Zajęcia będą czasem relaksu, rozmów i łagodnego wejścia w wiosenny nastrój.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Warsztaty odbędą się 8 marca (niedziela) o godz. 15.00 w sali edukacyjnej MDK. Bilety w cenie 50 zł/os. można nabyć w kasie MDK i/lub na stronie: https://mdkstalowawola.bilety24.pl/kup-bilety/?id=889272. Liczba miejsc ograniczona.

W cenę wliczone są wszystkie materiały oraz narzędzia potrzebne w czasie warsztatów. Bilety nie podlegają zwrotowi.

Organizatorzy proszą, aby dzieci i młodzież do 16. roku życia były w towarzystwie opiekunów.

W przypadku osób o szczególnych potrzebach wymagany wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu: +48 (15) 842 09 50 lub na adres e-mail: dzialzdkmdk@gmail.com.

W trakcie warsztatów mogą być wykonywane zdjęcia i/lub nagrania. Organizatorzy informują, że administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. Przed rejestracją należy zapoznać się z Klauzulą informacyjną znajdującą się pod adresem: https://mdkstalowawola.pl/rodo/.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

