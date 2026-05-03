Ryszard Ćwirlej spotka się z czytelnikami w stalowowolskiej bibliotece

Pisarz znany jest przede wszystkim jako twórca tzw. kryminału neomilicyjnego. W swoich książkach często wraca do realiów PRL-u, tworząc popularną serię z bohaterami takimi jak Teofil Olkiewicz czy Mirek Brodziak. W dorobku ma także cykl przedwojenny oraz współczesne powieści z wątkiem dziennikarskim.

Ryszard Ćwirlej to nie tylko pisarz, ale również wykładowca akademicki i były dziennikarz. Jego książki cieszą się dużą popularnością wśród czytelników kryminałów.

Podczas spotkania będzie można porozmawiać z autorem, kupić jego książki oraz zdobyć autograf. Wydarzenie odbywa się w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2026” i zostało objęte honorowym patronatem prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego.