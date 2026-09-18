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Stalowa Wola 18 września 2026

Rynek w Rozwadowie zamieni się w wielką strefę kreatywności! Dzień Otwarty MAL już w niedzielę

Nowa pasja dla dziecka, pomysł na wspólne rodzinne chwile, twórczy odpoczynek, trochę ruchu i okazja do poznania nowych ludzi – wszystko w jednym miejscu i całkowicie bezpłatnie. W niedzielę, 20 września, w godz. 15.00–18.00 na Rynku w Rozwadowie będzie można spróbować różnych aktywności i przekonać się, że w MAL-u każdy – bez względu na wiek – może znaleźć coś dla siebie.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

Przyjdź, spróbuj i znajdź coś dla siebie

To nie będzie prezentacja, którą ogląda się z boku. Podczas Dnia Otwartego będzie można usiąść przy wspólnym stole, tworzyć, gotować, malować, szydełkować, pobawić się sensorycznie, porozmawiać z innymi lub wyruszyć na spacer z kijkami.

To szansa, aby spędzić wartościowe popołudnie z bliskimi, odkryć nowe zainteresowania i poznać miejsce, które przez cały tydzień oferuje mieszkańcom bezpłatne zajęcia.

W codziennym zabieganiu często brakuje nam czasu nie tylko na wspólne aktywności, ale nawet na zastanowienie się, co moglibyśmy zrobić razem. MAL wychodzi naprzeciw mieszkańcom i podaje gotowe pomysły – kreatywne, rozwijające, integrujące i dostępne dla osób w każdym wieku.

Twórczo, rodzinnie i międzypokoleniowo

W strefie kreatywnej będzie można wykonać breloczki oraz magnesy ze sklejki. To przykład zajęć, podczas których dzieci i rodziny rozwijają wyobraźnię, poznają różne techniki i tworzą własne, niepowtarzalne prace.

Na najmłodszych będzie czekała strefa sensoryczna pełna kolorowego makaronu, galaretek i materiałów przeznaczonych do dotykania, ugniatania oraz odkrywania. Będzie mnóstwo frajdy i trochę kontrolowanego bałaganu.

Miłośnicy rękodzieła będą mogli spróbować szydełkowania, a w strefie malowania kamyczków zwykłe kamienie zmienią się w małe dzieła sztuki. Podczas regularnych zajęć pomalowane kamyki są również ukrywane w różnych miejscach miasta, aby mogły poprawić komuś humor i wyruszyć w dalszą podróż.

Nie zabraknie także rodzinnego gotowania, które łączy naukę, zabawę i wspólne przygotowywanie czegoś pysznego. To prosty sposób, aby pobyć razem i stworzyć wspomnienia, które zostają na dłużej.

O godz. 17.00 rozpocznie się krótki spacer z kijkami nordic walking. Wystarczą wygodne buty, własne kijki – jeśli ktoś je posiada – oraz dobry humor. Będzie to okazja do ruchu, dotlenienia i wspólnego spaceru po Rozwadowie.

Na dorosłych i seniorów czekać będzie również strefa sąsiedzka – miejsce rozmów, poznawania się i budowania nowych relacji. Bo MAL to nie tylko zajęcia, ale przede wszystkim ludzie i lokalna społeczność.

Bezpłatne zajęcia przez cały tydzień

MAL „Kreatywne Podwórko” jest otwartą przestrzenią dla dzieci, młodzieży, rodzin, dorosłych i seniorów z Rozwadowa oraz całej Stalowej Woli.

W regularnym programie znajdują się m.in. pilates, warsztaty kreatywne, zajęcia z szycia i szydełkowania, malowanie kamyków, Strefa Malucha, zajęcia kulinarne, spotkania sąsiedzkie, wolontariat oraz Sobotnie Kawiarenki Kreatywne. Szczegółowy grafik można znaleźć na stronie MAL „Kreatywne Podwórko”.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne, a działalność MAL jest dofinansowana ze środków Gminy Stalowa Wola. Dzięki temu mieszkańcy mogą rozwijać pasje, zdobywać nowe umiejętności, poznawać ludzi i wartościowo spędzać wolny czas bez ponoszenia kosztów.

Dzień Otwarty będzie najlepszą okazją, aby zobaczyć, jak wygląda to w praktyce.

Dzień Otwarty MAL „Kreatywne Podwórko”
Niedziela, 20 września, godz. 15.00–18.00
Rynek w Rozwadowie
Udział bezpłatny

Przyjdź na chwilę. Zostań na dłużej.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

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