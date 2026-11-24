Kontrole prowadzą urzędnicy upoważnieni przez prezydenta miasta. Nie są one wcześniej zapowiadane i mogą odbywać się w godzinach od 6 do 22. Czynności przeprowadzane są w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika.

Podczas wizyty urzędnicy sprawdzają rodzaj źródła ogrzewania, stan kotłowni, skład opału oraz jakość wykorzystywanego paliwa. Sporządzają również dokumentację fotograficzną i protokół z kontroli. Jeśli w piecu spalane jest drewno, mogą także sprawdzić jego wilgotność. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powinna ona wynosić mniej niż 20 proc.

Kontrolerzy mają również prawo pobrać próbki popiołu z paleniska. Trafią one do akredytowanego laboratorium, gdzie zostaną zbadane pod kątem składu. Próbki są zabezpieczane i plombowane w obecności osoby kontrolowanej.

Co w przypadku wykrycia nieprawidłowości? Jeśli urzędnicy stwierdzą, że w budynku używany jest kocioł na paliwo stałe, który nie spełnia wymagań uchwały antysmogowej, właściciel zostanie poinformowany o terminie jego wymiany. Otrzyma również materiały wyjaśniające obowiązujące przepisy.

Na tym kontrole się nie kończą. Urzędnicy sprawdzają przy okazji także sposób gospodarowania odpadami komunalnymi oraz częstotliwość ich odbioru.

Miasto zapowiada również działania informacyjne. Mieszkańcy mogą dowiedzieć się podczas kontroli o możliwościach uzyskania dofinansowania na wymianę starego źródła ciepła oraz termomodernizację budynku w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Czy można odmówić kontroli?

Urząd przypomina, że właściciel nieruchomości ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie czynności kontrolnych. Odmowa wpuszczenia uprawnionych urzędników lub utrudnianie im pracy może mieć konsekwencje prawne. Zgodnie z art. 225 § 1 Kodeksu karnego za udaremnianie lub utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat.

Osoby, które chcą uzyskać więcej informacji na temat kontroli, mogą skontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stalowej Woli pod numerem telefonu 15 643 34 53. Pracownicy odbierają telefony w godzinach pracy urzędu, od 7.30 do 15.30.

Źródło: UM Stalowa Wola