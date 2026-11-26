Chodzi o to, by mieszkańcy mogli zapoznać się z przygotowanym dokumentem i wypowiedzieć się na jego temat jeszcze przed jego przyjęciem. MOPS zachęca do zgłaszania uwag, pomysłów i propozycji zmian.

Konsultacje potrwają 14 dni kalendarzowych od dnia opublikowania informacji na stronie. Osoby, które chcą wziąć w nich udział, mogą przesyłać swoje uwagi na adres e-mail: a.bierut@mops-stalwol.pl.

Z projektem programu można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Stalowej Woli:

Stalowowolski Program Wspierania Rodziny na lata 2027–2029 – dokument do konsultacji.

MOPS zachęca mieszkańców do udziału. To okazja, by zgłosić własne spostrzeżenia i mieć wpływ na rozwiązania dotyczące wsparcia rodzin w mieście.