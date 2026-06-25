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Fot. KPP Stalowa Wola
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Stalowa Wola 25 czerwca 2026

Ruszyli na kolejne kontrole sklepów z alkoholem

Dzielnicowy wspólnie z członkami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadził kolejne kontrole punktów sprzedaży alkoholu na terenie Stalowej Woli. Działania miały na celu sprawdzenie, czy sprzedawcy przestrzegają przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych, w szczególności zakazu ich sprzedaży osobom niepełnoletnim.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jak podkreślają funkcjonariusze, tego typu kontrole są elementem regularnych działań profilaktycznych prowadzonych przez stalowowolską policję we współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i przeciwdziałanie problemom społecznym.

Podczas poniedziałkowych działań dzielnicowy wraz z przedstawicielami komisji odwiedził punkty posiadające zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Kontrolujący nie tylko sprawdzali przestrzeganie obowiązujących przepisów, ale również prowadzili rozmowy profilaktyczne ze sprzedawcami.

Szczególną uwagę zwracano na konieczność każdorazowej weryfikacji wieku osób kupujących alkohol. Przypominano także o konsekwencjach prawnych wynikających ze sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim. W trakcie kontroli poruszano również kwestie związane z obowiązującymi na terenie gminy ograniczeniami dotyczącymi nocnej sprzedaży alkoholu.

Sprzedawcy otrzymali materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz obowiązujących regulacji prawnych.

Policjanci zapowiadają, że podobne działania będą kontynuowane. Jak podkreślają, współpraca służb i instytucji zajmujących się profilaktyką społeczną pozwala skuteczniej przeciwdziałać negatywnym zjawiskom oraz ograniczać dostęp osób nieletnich do alkoholu.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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