Ruszyła przebudowa pętli autobusowej przy ul. Kwiatkowskiego. Brama nr 3 zamknięta

W ramach inwestycji przebudowana zostanie droga, która będzie miała po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Powstaną także chodniki, miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz miejsce postoju autobusu.

Inwestycja obejmuje również budowę zaplecza socjalno-sanitarnego dla kierowców autobusów oraz nowego punktu ładowania autobusów elektrycznych MZK. Wykonane zostanie nowe oznakowanie, a sieci infrastruktury technicznej zostaną przebudowane i zabezpieczone.

- To kolejna ważna inwestycja, która będzie odpowiedzią na dynamiczny rozwój Stalowej Woli i rosnące potrzeby komunikacyjne naszej Strefy Przemysłowej. Przebudowana pętla autobusowa przy ul. Kwiatkowskiego stanie się nowoczesnym i funkcjonalnym węzłem, dostosowanym zarówno do obsługi komunikacji miejskiej, jak i rozwijającej się floty autobusów elektrycznych. To inwestycja w komfort pasażerów, bezpieczeństwo kierowców oraz nowoczesny transport publiczny, który jest jednym z fundamentów dobrze funkcjonującego i rozwijającego się miasta - zaznaczył Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

Na czas robót obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Przejazd przez bramę nr 3 na teren strefy przemysłowej będzie zamknięty do 30 grudnia 2026 roku.

Przebudowa jest częścią projektu „Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli – etap I”, dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027.

Fot. UM Stalowa Wola