Ruszyła budowa oddziału geriatrycznego w szpitalu powiatowym

Inwestycja pn. „Modernizacja infrastruktury SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w celu utworzenia oddziału geriatrycznego” ma na celu stworzenie nowoczesnej przestrzeni dedykowanej osobom starszym. W skali całego Podkarpacia funkcjonują obecnie jedynie trzy takie oddziały, przy czym żaden nie znajduje się w północnej części regionu. To sprawia, że przedsięwzięcie ze Stalowej Woli ma szczególne znaczenie dla mieszkańców tej części województwa.

- Dlatego jesteśmy tym bardziej dumni, że pierwszy tego typu oddział w regionie powstanie właśnie w Stalowej Woli, a tym samym zapewnimy naszym seniorom wysoki standard opieki i nowoczesnych technologii medycznych, które zwiększą ich komfort oraz bezpieczeństwo. I nie jest to tylko zapowiedź, to się już dzieje - umowa z wykonawcą została zawarta, a prace budowlane już się rozpoczęły – mówi Beata Barcicka-Kłosowska, dyrektor SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Za realizację prac odpowiada firma SB COMPLEX Sp. z o.o. z Rzeszowa, która przedstawiła ofertę opiewającą na ponad 10,3 mln zł brutto. Całe przedsięwzięcie ma jednak znacznie szerszy zakres – obejmuje nie tylko modernizację infrastruktury i remont pomieszczeń, ale również kompleksowe wyposażenie oddziału, w tym zakup sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego oraz elementów zaplecza socjalnego i biurowego.

Docelowo w szpitalu powstanie 25-łóżkowy oddział geriatryczny. Łączna wartość inwestycji wynosi ponad 21 mln zł, z czego znaczną część - ponad 17,5 mln zł - stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Nowy oddział ma służyć przede wszystkim pacjentom powyżej 60. roku życia z powiatu stalowowolskiego oraz okolicznych powiatów, którzy wymagają specjalistycznej opieki geriatrycznej i rehabilitacyjnej, w tym osobom zmagającym się z wieloma schorzeniami jednocześnie.

- Utworzenie Oddziału Geriatrycznego będzie jednak istotne nie tylko z ich perspektywy. Skorzysta na tym cała społeczność lokalna: zarówno rodziny i opiekunowie pacjentów senioralnych, którzy uzyskają tym samym większe wsparcie w procesie leczenia i opieki nad osobami starszymi, a także personel medyczny i administracyjny naszego szpitala, który skorzysta z poprawy warunków pracy, nowoczesnego wyposażenia i usprawnionej organizacji świadczeń - mówi Beata Barcicka-Kłosowska.