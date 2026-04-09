Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 9 kwietnia 2026

Ruszyła budowa oddziału geriatrycznego w szpitalu powiatowym

11 marca był bardzo ważnym dniem dla SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Tego dnia podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych i instalacyjnych, które będą realizowane w ramach tworzenia nowego Oddziału Geriatrycznego.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Inwestycja pn. „Modernizacja infrastruktury SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w celu utworzenia oddziału geriatrycznego” ma na celu stworzenie nowoczesnej przestrzeni dedykowanej osobom starszym. W skali całego Podkarpacia funkcjonują obecnie jedynie trzy takie oddziały, przy czym żaden nie znajduje się w północnej części regionu. To sprawia, że przedsięwzięcie ze Stalowej Woli ma szczególne znaczenie dla mieszkańców tej części województwa.

- Dlatego jesteśmy tym bardziej dumni, że pierwszy tego typu oddział w regionie powstanie właśnie w Stalowej Woli, a tym samym zapewnimy naszym seniorom wysoki standard opieki i nowoczesnych technologii medycznych, które zwiększą ich komfort oraz bezpieczeństwo. I nie jest to tylko zapowiedź, to się już dzieje - umowa z wykonawcą została zawarta, a prace budowlane już się rozpoczęły – mówi Beata Barcicka-Kłosowska, dyrektor SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Za realizację prac odpowiada firma SB COMPLEX Sp. z o.o. z Rzeszowa, która przedstawiła ofertę opiewającą na ponad 10,3 mln zł brutto. Całe przedsięwzięcie ma jednak znacznie szerszy zakres – obejmuje nie tylko modernizację infrastruktury i remont pomieszczeń, ale również kompleksowe wyposażenie oddziału, w tym zakup sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego oraz elementów zaplecza socjalnego i biurowego.

Docelowo w szpitalu powstanie 25-łóżkowy oddział geriatryczny. Łączna wartość inwestycji wynosi ponad 21 mln zł, z czego znaczną część - ponad 17,5 mln zł - stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Nowy oddział ma służyć przede wszystkim pacjentom powyżej 60. roku życia z powiatu stalowowolskiego oraz okolicznych powiatów, którzy wymagają specjalistycznej opieki geriatrycznej i rehabilitacyjnej, w tym osobom zmagającym się z wieloma schorzeniami jednocześnie.

- Utworzenie Oddziału Geriatrycznego będzie jednak istotne nie tylko z ich perspektywy. Skorzysta na tym cała społeczność lokalna: zarówno rodziny i opiekunowie pacjentów senioralnych, którzy uzyskają tym samym większe wsparcie w procesie leczenia i opieki nad osobami starszymi, a także personel medyczny i administracyjny naszego szpitala, który skorzysta z poprawy warunków pracy, nowoczesnego wyposażenia i usprawnionej organizacji świadczeń - mówi Beata Barcicka-Kłosowska.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Przemyślany pomysł czy przekręt stulecia
Stalowa Wola
Przemyślany pomysł czy przekręt stulecia
Przymiarka do likwidacji biblioteki
Stalowa Wola
Przymiarka do likwidacji biblioteki
Seniorzy okradani „na sprzęt AGD”. Cztery osoby z zarzutami
Nisko
Seniorzy okradani „na sprzęt AGD”. Cztery osoby z zarzutami
Trzy oferty na zagospodarowanie terenu przy USC w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Trzy oferty na zagospodarowanie terenu przy USC w Stalowej Woli
42 zarzuty dla 18-latki z Niska
Nisko
42 zarzuty dla 18-latki z Niska
Stalowa Wola uczci 86. rocznicę Zbrodni Katyńskiej
Stalowa Wola
Stalowa Wola uczci 86. rocznicę Zbrodni Katyńskiej
Rusza przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim
Stalowa Wola
Rusza przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim
W Stalowej Woli powstaje teatr uliczny
Stalowa Wola
W Stalowej Woli powstaje teatr uliczny
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu