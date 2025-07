To kontynuacja działań rozpoczętych pod koniec maja, kiedy podpisano umowy o dofinansowanie obu projektów w ramach rządowego Programu Aktywne Place Zabaw. Środki pochodzą z Funduszu Pracy, a celem jest coś więcej niż tylko remont, ma być bezpieczniej, nowocześniej i bardziej zielono.

Place zabaw nie tylko zyskają nowe urządzenia, ale przejdą kompleksową modernizację ogrodów. W planach są strefy wspierające rozwój motoryczny, integrację sensoryczną i edukację przyrodniczą. Więcej zieleni, nowa mała architektura i lepszy mikroklimat mają sprawić, że będzie to przestrzeń sprzyjająca zarówno zabawie, jak i wypoczynkowi.

– Naszym zadaniem jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych i inspirujących miejsc do zabawy oraz rozwoju. Przebudowa placów zabaw przy miejskich żłobkach to kolejny krok w kierunku tworzenia miasta przyjaznego rodzinom, gdzie każde dziecko, bez względu na swoje potrzeby – ma dostęp do nowoczesnej i wartościowej przestrzeni edukacyjnej – podkreśla prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Projekt uwzględnia potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami i różnymi wyzwaniami rozwojowymi. Miasto stawia na pełną dostępność i integrację, coś, na co od lat zwracali uwagę rodzice.