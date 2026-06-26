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Stalowa Wola 26 czerwca 2026

Ruszył nabór wystawców na V Lasowiacki Festiwal Rzemiosła w Rozwadowie

Rzemieślnicy, rękodzielnicy, producenci regionalnych specjałów oraz instytucje promujące lokalne dziedzictwo mogą już zgłaszać swój udział w V Lasowiackim Festiwalu Rzemiosła. Wydarzenie odbędzie się 19 lipca 2026 roku na Rynku w Rozwadowie.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Organizatorem festiwalu jest Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. Impreza będzie towarzyszyć Lasowiackiemu Festiwalowi Pierogów, jednej z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń kulinarnych w regionie. Połączenie tradycyjnych smaków z rękodziełem i rzemiosłem ma stworzyć przestrzeń do promocji kultury lasowiackiej oraz lokalnych tradycji.

Do udziału zaproszeni są przede wszystkim rękodzielnicy i rzemieślnicy, twórcy wyrobów artystycznych, producenci regionalnej żywności, a także firmy i instytucje zajmujące się promocją dziedzictwa kulturowego regionu.

Lasowiacki Festiwal Rzemiosła to nie tylko możliwość prezentacji i sprzedaży swoich wyrobów. Organizatorzy zachęcają również do prowadzenia warsztatów, pokazów rzemieślniczych oraz nawiązywania współpracy z innymi twórcami i odwiedzającymi. Wydarzenie ma wspierać rozwój marki regionu lasowiackiego oraz przypominać o tradycyjnych zawodach i lokalnej tożsamości.

Festiwal odbędzie się w niedzielę, 19 lipca, w godzinach od 14.00 do 20.00 na Rynku w Rozwadowie.

Zgłoszenia wystawców przyjmowane są do 9 lipca. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie MDK Stalowa Wola

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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