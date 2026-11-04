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Stalowa Wola 4 listopada 2026

Ruszył nabór wystawców na Jarmark Bożonarodzeniowy w Rozwadowie

Rzemieślnicy, artyści, twórcy ludowi i producenci lokalnych przysmaków mogą już zgłaszać chęć udziału w tegorocznym Jarmarku Bożonarodzeniowym w Rozwadowie. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 13 grudnia.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jarmark zaplanowano w godzinach od 13 do 20. Organizatorzy rozpoczęli już nabór wystawców i zapraszają wszystkich, którzy zajmują się rękodziełem, tworzą oryginalne przedmioty, oferują lokalne produkty lub świąteczne przysmaki.

To właśnie stoiska lokalnych twórców i producentów mają tworzyć wyjątkowy klimat grudniowego spotkania. Jarmark co roku przyciąga mieszkańców Stalowej Woli i Rozwadowa, a także gości z okolicznych miejscowości.

Osoby zainteresowane udziałem powinny zapoznać się z regulaminem, który dostępny jest na stronie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli: www.mdkstalowawola.pl.

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do poniedziałku, 30 listopada.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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