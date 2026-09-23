Ruszył nabór projektów do Młodzieżowego i Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2027

Młodzieżowy i Zielony Budżet Obywatelski dają mieszkańcom możliwość współdecydowania o tym, na jakie przedsięwzięcia przeznaczona zostanie część miejskich pieniędzy. Pierwszy z nich skierowany jest przede wszystkim na inicjatywy związane z młodymi mieszkańcami Stalowej Woli, drugi - z zielenią, ekologią i poprawą jakości środowiska.

Pomysły dla młodych. Do wykorzystania 300 tys. zł

W ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać projekty dotyczące m.in. edukacji i rozwoju, kultury i wydarzeń, sportu i aktywności fizycznej, organizacji czasu wolnego, infrastruktury publicznej czy działań integracyjnych.

To propozycja skierowana do młodych mieszkańców oraz osób uczących się w Stalowej Woli, które chcą mieć wpływ na przedsięwzięcia realizowane z myślą o młodzieży.

Na realizację zwycięskich projektów miasto przeznaczy łącznie 300 tys. zł.

Kolejne 300 tys. zł na zieleń i ekologię

Taka sama kwota została przewidziana w Zielonym Budżecie Obywatelskim. Tutaj mieszkańcy mogą proponować przedsięwzięcia związane m.in. z nasadzeniami i pielęgnacją roślinności na terenach miejskich.

Projekty mogą również dotyczyć edukacji ekologicznej, działań informacyjnych oraz rozwiązań związanych z adaptacją miasta do zmian klimatu.

Nabór potrwa do 13 października

Projekty do obu budżetów można składać od 22 września do 13 października. Nie trzeba przy tym od razu dysponować w pełni przygotowaną dokumentacją - punktem wyjścia może być pomysł odpowiadający na potrzeby mieszkańców.

Dodatkową okazją do jego dopracowania będzie Maraton pisania projektów, zaplanowany na piątek, 9 października. Podczas spotkania konsultacyjnego mieszkańcy będą mogli porozmawiać z przedstawicielami Urzędu Miasta Stalowej Woli i uzyskać pomoc przy przygotowaniu zgłoszenia.

Projekty można składać za pośrednictwem Cyfrowej Platformy Uczestnictwa Miasta Stalowej Woli lub w wersji papierowej, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach Młodzieżowego i Zielonego Budżetu Obywatelskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru, regulaminów i kolejnych etapów znajdują się na Cyfrowej Platformie Uczestnictwa Miasta Stalowej Woli.

Źródło: UM Stalowa Wola