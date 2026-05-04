W Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli do matury z języka polskiego przystąpiło 221 abiturientów
Ruszył maturalny maraton 2026

W poniedziałek, 4 maja, rozpoczęły się egzaminy maturalne 2026. W całym kraju, także w Stalowej Woli, abiturienci przystąpili do pierwszego obowiązkowego egzaminu - języka polskiego na poziomie podstawowym.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

W tym roku do matury na Podkarapaciu przystępuje 21 828 uczniów z 265 szkół. Wśród nich 13 983 to absolwenci liceów ogólnokształcących, a 7 835 stanowią uczniowie techników.

Egzamin z języka polskiego składa się z trzech części: „język polski w użyciu” (10 punktów), testu historycznoliterackiego (15 punktów) oraz wypracowania (35 punktów). Aby go zdać, należy uzyskać co najmniej 30 procent wszystkich punktów.

Oprócz języka polskiego, każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do egzaminów z matematyki i języka obcego, a także do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Egzaminy maturalne potrwają do 21 maja. Już 5 maja uczniowie przystąpią do matematyki na poziomie podstawowym, a 6 maja do egzaminu z języka angielskiego - również na poziomie podstawowym.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca. Egzaminy poprawkowe zaplanowano na 24–25 sierpnia, natomiast ostateczne wyniki zostaną ogłoszone 11 września.

