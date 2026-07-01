Ruszył konkurs na nowego prezesa Huty Stalowa Wola

Marek Karabuła kierował Hutą przez 10 miesięcy – powołany na funkcję prezesa został 29 sierpnia 2025 r., zastępując Wojciecha Kędzierę, który szefował spółce od 13 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2025 r., czyli przez nieco ponad 14 miesięcy.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego jest bardzo obszerne – liczy 48 punktów. Wylicza m.in., jakie kryteria musi spełniać kandydat, co powinien dodatkowo, czego nie może, jakie dokumenty powinien złożyć i co mają one zawierać. Są tu również wymienione dokumenty przedstawiające sytuację HSW, jakie kandydat otrzyma od spółki.

Zgłoszenia można składać do 14 lipca do godz. 14. Także 14 lipca nastąpi otwarcie ofert.

Następnie Rada Nadzorcza HSW dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod kątem terminowości złożenia, ich zgodności z wymogami konkursu oraz sporządzi wykaz kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszczenie choćby jednej osoby jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Wyłoniony prezes będzie 15. szefem zarządu Huty Stalowa Wola SA, odkąd w lipcu 1991 r. zakład ten został spółka akcyjną. W tym czasie najdłużej na czele zarządu stał Krzysztof Trofiniak (2008-2015), najkrócej Andrzej Skarbek – 2 tygodnie w lipcu 2002 r.

Dodajmy, iż w obecnym zarządzie zasiada Barbara Cena i Krzysztof Smogór (odpowiadają za produkcję i logistykę).