Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 1 lipca 2026

Ruszył konkurs na nowego prezesa Huty Stalowa Wola

Rozpoczęło się postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu – dyrektora generalnego Huty Stalowa Wola S.A. Dotychczasowy prezes, Marek Karabuła, od 1 lipca br. jest wiceprezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej, do której należy także HSW.

REKLAMA
avatar
Stanisław Chudy

Dziennikarz

Marek Karabuła kierował Hutą przez 10 miesięcy – powołany na funkcję prezesa został 29 sierpnia 2025 r., zastępując Wojciecha Kędzierę, który szefował spółce od 13 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2025 r., czyli przez nieco ponad 14 miesięcy.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego jest bardzo obszerne – liczy 48 punktów. Wylicza m.in., jakie kryteria musi spełniać kandydat, co powinien dodatkowo, czego nie może, jakie dokumenty powinien złożyć i co mają one zawierać. Są tu również wymienione dokumenty przedstawiające sytuację HSW, jakie kandydat otrzyma od spółki.

Zgłoszenia można składać do 14 lipca do godz. 14. Także 14 lipca nastąpi otwarcie ofert.

Następnie Rada Nadzorcza HSW dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod kątem terminowości złożenia, ich zgodności z wymogami konkursu oraz sporządzi wykaz kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszczenie choćby jednej osoby jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Wyłoniony prezes będzie 15. szefem zarządu Huty Stalowa Wola SA, odkąd w lipcu 1991 r. zakład ten został spółka akcyjną. W tym czasie najdłużej na czele zarządu stał Krzysztof Trofiniak (2008-2015), najkrócej Andrzej Skarbek – 2 tygodnie w lipcu 2002 r.

Dodajmy, iż w obecnym zarządzie zasiada Barbara Cena i Krzysztof Smogór (odpowiadają za produkcję i logistykę).

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Stanisław Chudy

Dziennikarz

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Driftował ulicami Niska. 18-latek stracił prawo jazdy i dostał wysoki mandat
Nisko
Driftował ulicami Niska. 18-latek stracił prawo jazdy i dostał wysoki mandat
VIII Malinowy Festiwal Folkloru już 5 lipca w Zdziechowicach
Zaklików
VIII Malinowy Festiwal Folkloru już 5 lipca w Zdziechowicach
Upalne otwarcie wakacji na kortach MKT Stalowa Wola
Stalowa Wola
Upalne otwarcie wakacji na kortach MKT Stalowa Wola
San ze Stalą dominowały w Erkado Cup 2026
Stalowa Wola
San ze Stalą dominowały w Erkado Cup 2026
Słowiańska Noc Kupały. Magiczne pożegnanie wiosny i powitanie lata
Stalowa Wola
Słowiańska Noc Kupały. Magiczne pożegnanie wiosny i powitanie lata
Jeden był pijany, drugi nie miał uprawnień
Stalowa Wola
Jeden był pijany, drugi nie miał uprawnień
PILNE! Ostrzeżenie meteorologiczne!
Stalowa Wola
PILNE! Ostrzeżenie meteorologiczne!
Brąz mistrzostw Polski dla Tobiasza Zarzecznego ze Stali Stalowa Wola
Stalowa Wola
Brąz mistrzostw Polski dla Tobiasza Zarzecznego ze Stali Stalowa Wola
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu