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Rudnik nad Sanem 24 czerwca 2026

Ruszy przebudowa ważnej drogi w Przędzelu

W Rudniku nad Sanem podpisano umowę na realizację drugiego etapu przebudowy ciągu drogowego obejmującego ul. Majora Hubala oraz drogę boczną od tej ulicy w Przędzelu. Inwestycja ma poprawić komfort i bezpieczeństwo podróżowania, szczególnie dla osób korzystających z dojazdu do terenów rekreacyjnych nad Zalewem w Podwolinie.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Umowę podpisano 23 czerwca w siedzibie Nadleśnictwa Rudnik. Stronami porozumienia są Nadleśnictwo Rudnik oraz Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem. W imieniu Lasów Państwowych dokument podpisał nadleśniczy Krzysztof Tomecki, natomiast samorząd reprezentował burmistrz Tadeusz Handziak przy kontrasygnacie skarbnik Grażyny Reichert.

Wartość całego przedsięwzięcia oszacowano na 3 mln zł brutto. Dwie trzecie tej kwoty, czyli 2 mln zł, pochodzi z Funduszu Leśnego. Pozostały 1 mln zł stanowi wkład Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Zakończenie prac zaplanowano do 1 grudnia 2026 roku.

Jak podkreśla burmistrz Tadeusz Handziak, inwestycja ma duże znaczenie zarówno dla mieszkańców gminy, jak i osób korzystających z tej trasy.

- To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców Gminy oraz wszystkich osób korzystających z tej drogi. Trasa ta stanowi jeden z głównych dojazdów do terenów rekreacyjnych nad Zalewem w Podwolinie, który szczególnie w okresie letnim odwiedzają mieszkańcy całego regionu. (...) Realizacja tego zadania znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania, a także wpłynie na dalszy rozwój infrastruktury drogowej naszej gminy - podkreśla Tadeusz Handziak.

Obecnie trwają już prace drogowe na odcinku prowadzącym bezpośrednio do zalewu. Samorząd planuje również przebudowę łącznika od ul. Majora Hubala do torów w kolejnym etapie inwestycji.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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