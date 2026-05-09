Jarocin 9 maja 2026

Ruszy przebudowa stacji uzdatniania wody w Katach

W Urzędzie Gminy Jarocin podpisano umowę na realizację ważnej inwestycji infrastrukturalnej dotyczącej gospodarki wodnej. Chodzi o przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Katy, która ma poprawić jakość i bezpieczeństwo dostaw wody dla mieszkańców gminy.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Umowę podpisano 5 maja. Inwestycję realizować będzie firma „EKOIDEA” Tomasz Olek z Radomia, wyłoniona w drodze postępowania przetargowego. Wartość zadania wynosi 1 mln 287 tys. 810 zł brutto.

Znaczna część kosztów - aż 85 proc. - zostanie pokryta z dofinansowania pochodzącego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027. Pozostałą kwotę zabezpieczy Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jarocinie.

Ze strony zamawiającego umowę podpisał prezes Gminnego Zakładu Komunalnego Janusz Siembida. Wykonawcę reprezentował właściciel firmy Tomasz Olek. Przy podpisaniu obecni byli również wójt gminy Jarocin Tomasz Podpora oraz zastępca wójta Andrzej Kata.

Zakres inwestycji obejmuje kompleksową modernizację funkcjonującej stacji uzdatniania wody. Zaplanowano m.in. wymianę instalacji technologicznych, modernizację układu napowietrzania wody, montaż nowej sprężarki, wymianę filtrów ciśnieniowych oraz pomp głębinowych. Rozbudowany zostanie także system płukania filtrów.

W ramach przedsięwzięcia powstanie druga sekcja zbiornika wody czystej o pojemności 150 metrów sześciennych. Obiekt zostanie również wyposażony w nowoczesny system sterowania, automatyki i monitoringu, a budynek technologiczny przejdzie remont.

Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców gminy Jarocin. Dzięki modernizacji poprawi się niezawodność systemu wodociągowego oraz jakość dostarczanej wody pitnej.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu „FEPK.02 Energia i Środowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

