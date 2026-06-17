Ruszy przebudowa drogi Huta Krzeszowska - Ciosmy

Przedsięwzięcie obejmie modernizację ponad 5,1 kilometra drogi. Celem inwestycji jest dostosowanie jej parametrów technicznych i użytkowych do obowiązujących standardów dla dróg klasy lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Zakres prac jest szeroki. Oprócz przebudowy samej jezdni wykonawca zmodernizuje system odwodnienia, w tym most, rowy przydrożne, przepusty oraz kanalizację deszczową. Powstanie również ścieżka rowerowa o długości ponad 3 kilometrów, a jedno ze skrzyżowań zostanie przebudowane na rondo. Inwestycja obejmuje także montaż nowego oświetlenia drogowego oraz budowę doświetlonego przejścia dla pieszych.

Zadanie zostanie zrealizowane w dwóch etapach. Pierwszy ma zakończyć się w ciągu sześciu miesięcy od podpisania umowy, natomiast drugi w ciągu 16 miesięcy.

Łączna wartość inwestycji wynosi ponad 8,15 mln zł. Na realizację zadania Powiat Niżański pozyskał blisko 4,9 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2026–2027. Pozostałe środki będą pochodzić z budżetów Powiatu Niżańskiego oraz Gminy Harasiuki.

Wykonawcą inwestycji została firma Molter Sp. z o.o. z Rudnej Małej. Jeśli prace będą przebiegały zgodnie z harmonogramem, mieszkańcy i kierowcy skorzystają z przebudowanej drogi wraz z nową infrastrukturą poprawiającą bezpieczeństwo i komfort podróżowania.