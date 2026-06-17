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Zdjęcie ilustracyjne, fot. Pixabay
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Harasiuki 17 czerwca 2026

Ruszy przebudowa drogi Huta Krzeszowska - Ciosmy

Powiat Niżański rozpoczyna jedną z większych inwestycji drogowych w gminie Harasiuki. W Starostwie Powiatowym w Nisku podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej Nr 1047R na odcinku Huta Krzeszowska - Ciosmy. Tuż po zawarciu umowy wykonawcy oficjalnie przekazano plac budowy.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Przedsięwzięcie obejmie modernizację ponad 5,1 kilometra drogi. Celem inwestycji jest dostosowanie jej parametrów technicznych i użytkowych do obowiązujących standardów dla dróg klasy lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Zakres prac jest szeroki. Oprócz przebudowy samej jezdni wykonawca zmodernizuje system odwodnienia, w tym most, rowy przydrożne, przepusty oraz kanalizację deszczową. Powstanie również ścieżka rowerowa o długości ponad 3 kilometrów, a jedno ze skrzyżowań zostanie przebudowane na rondo. Inwestycja obejmuje także montaż nowego oświetlenia drogowego oraz budowę doświetlonego przejścia dla pieszych.

Zadanie zostanie zrealizowane w dwóch etapach. Pierwszy ma zakończyć się w ciągu sześciu miesięcy od podpisania umowy, natomiast drugi w ciągu 16 miesięcy.

Łączna wartość inwestycji wynosi ponad 8,15 mln zł. Na realizację zadania Powiat Niżański pozyskał blisko 4,9 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2026–2027. Pozostałe środki będą pochodzić z budżetów Powiatu Niżańskiego oraz Gminy Harasiuki.

Wykonawcą inwestycji została firma Molter Sp. z o.o. z Rudnej Małej. Jeśli prace będą przebiegały zgodnie z harmonogramem, mieszkańcy i kierowcy skorzystają z przebudowanej drogi wraz z nową infrastrukturą poprawiającą bezpieczeństwo i komfort podróżowania.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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