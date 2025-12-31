Rusza rewitalizacja parku przy Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym

Projekt „Nowe funkcje obszaru zieleni przy Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym z zastosowaniem zielono-niebieskiej infrastruktury” zakłada stworzenie funkcjonalnej przestrzeni zielonej, odpowiadającej potrzebom pacjentów, personelu oraz zmianom klimatu.

- To inwestycja, która pokazuje, że adaptacja do zmian klimatu nie jest abstrakcyjnym hasłem, lecz realnym działaniem na rzecz mieszkańców. Tworzymy przestrzeń zieloną, bezpieczną i funkcjonalną, szczególnie ważną dla osób korzystających z opieki zdrowotnej - mówi prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny.

Zakres prac obejmuje m.in.: rozbiórkę starych nawierzchni i elementów zagospodarowania, budowę nowych ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, miejsca postojowe i punkt gromadzenia odpadów, nasadzenia drzew, krzewów i zieleni parkowej, nowoczesne oświetlenie i monitoring wizyjny.

Park będzie wyposażony w rozwiązania zielono-niebieskie, m.in. kanalizację deszczową ze zbiornikiem retencyjnym. Zgromadzona woda będzie wykorzystywana do podlewania roślin, co zwiększy odporność terenu na suszę i ograniczy zużycie wody pitnej.

Inwestycja jest dofinansowana z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021–2027 w ramach Priorytetu „Energia i Klimat”.

Park przy Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym ma stać się miejscem zielonym, bezpiecznym i dostępnym dla mieszkańców oraz środowiska naturalnego.

Oferty na realizację zadania można składać do 15 stycznia 2026 roku.

