Rusza remont w Starostwie Powiatowym w Nisku

Umowę podpisali starosta Robert Bednarz i wicestarosta Józef Sroka. Wykonawcę reprezentował właściciel firmy, Krzysztof Markowicz. W wydarzeniu uczestniczyli także pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

Koszt remontu wyniesie 554 340,55 zł, a prace mają potrwać około czterech miesięcy od daty podpisania umowy.

Zakres prac obejmuje m.in.:

Rozbiórki – demontaż starych drzwi, krat, fragmentów ścianek działowych, skucie płytek na korytarzach i paneli podłogowych oraz lamp.

Prace budowlane – montaż nowych drzwi, wykonanie ścianek działowych i sufitów podwieszanych, położenie nowych podłóg (płytki na korytarzach, panele w biurach), szpachlowanie i malowanie ścian.

Instalacje – montaż klimatyzacji i częściowa wymiana instalacji elektrycznej.

Remont ma poprawić komfort i funkcjonalność pomieszczeń w starostwie, a także dostosować je do współczesnych standardów pracy urzędu.