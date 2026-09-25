Rusza remont drogi na dawnych terenach HSW

Remontem objęty zostanie odcinek drogi od skrzyżowania pomiędzy bramą nr 1 a torami, w rejonie wjazdu do firm Cognor i Renet na dawnych terenach HSW.

Jak wynika z przekazanego przez Urząd Miasta komunikatu, roboty będą prowadzone etapami. Organizacja prac została zaplanowana w taki sposób, aby przez cały okres remontu możliwy był przejazd zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych obsługujących zakłady przemysłowe zlokalizowane przy remontowanym odcinku.

Oznacza to, że droga nie zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu. Kierowcy powinni jednak liczyć się z lokalnymi utrudnieniami i zmianami organizacji ruchu w zależności od aktualnie prowadzonych prac.

Zarządca apeluje do wszystkich użytkowników drogi o zachowanie szczególnej ostrożności. Należy zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie oraz stosować się do poleceń służb porządkowych.