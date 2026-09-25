Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
space 4 talent
Fot. UM Stalowa Wola
0.0 / 5
Stalowa Wola 25 września 2026

Rusza remont drogi na dawnych terenach HSW

Kierowcy poruszający się po dawnych terenach Huty Stalowa Wola muszą przygotować się na utrudnienia. W piątek, 25 września, rozpoczął się remont drogi w rejonie zakładów przemysłowych. Prace mają potrwać około czterech tygodni.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Remontem objęty zostanie odcinek drogi od skrzyżowania pomiędzy bramą nr 1 a torami, w rejonie wjazdu do firm Cognor i Renet na dawnych terenach HSW.

Jak wynika z przekazanego przez Urząd Miasta komunikatu, roboty będą prowadzone etapami. Organizacja prac została zaplanowana w taki sposób, aby przez cały okres remontu możliwy był przejazd zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych obsługujących zakłady przemysłowe zlokalizowane przy remontowanym odcinku.

Oznacza to, że droga nie zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu. Kierowcy powinni jednak liczyć się z lokalnymi utrudnieniami i zmianami organizacji ruchu w zależności od aktualnie prowadzonych prac.

Zarządca apeluje do wszystkich użytkowników drogi o zachowanie szczególnej ostrożności. Należy zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie oraz stosować się do poleceń służb porządkowych.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Zmarła Maria Rehorowska. Wieloletnia radna Stalowej Woli i społeczniczka miała 92 lata
Stalowa Wola
Zmarła Maria Rehorowska. Wieloletnia radna Stalowej Woli i społeczniczka miała 92 lata
Chciała sprawdzić wartość starego banknotu. Straciła ponad 100 tys. zł.
Stalowa Wola
Chciała sprawdzić wartość starego banknotu. Straciła ponad 100 tys. zł.
Czterech zawodników Stali Stalowa Wola w kadrze Podkarpacia na 7. Myrda Cup 2026
Stalowa Wola
Czterech zawodników Stali Stalowa Wola w kadrze Podkarpacia na 7. Myrda Cup 2026
Zamknięta droga przy KFC i stacji MOL. Utrudnienia do 10 listopada
Stalowa Wola
Zamknięta droga przy KFC i stacji MOL. Utrudnienia do 10 listopada
Młode talenty Stali Stalowa Wola w finale Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich
Stalowa Wola
Młode talenty Stali Stalowa Wola w finale Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich
„Niebywałe wydarzenie” w Rozwadowie. Artyści pokażą efekty swojej pracy
Stalowa Wola
„Niebywałe wydarzenie” w Rozwadowie. Artyści pokażą efekty swojej pracy
Trwa nabór wolontariuszy do organizacji wydarzeń technologicznych w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Trwa nabór wolontariuszy do organizacji wydarzeń technologicznych w Stalowej Woli
Jaśkowski w Radzie Globalnej ICA!
Stalowa Wola
Jaśkowski w Radzie Globalnej ICA!
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu