Rusza przetarg na dokumentację S74 między Opatowem a Niskem

73 kilometry nowej trasy przez dwa województwa

Planowany odcinek S74 będzie liczył około 73 km i połączy Opatów z węzłem Zapacz na drodze ekspresowej S19 w pobliżu Niska. Trasa przebiegnie przez tereny dwóch województw:

Świętokrzyskiego – ok. 29 km (gminy Opatów, Lipnik, Obrazów i Samborzec)

Podkarpackiego – ponad 44 km (Tarnobrzeg, Gorzyce, Stalowa Wola, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Pysznica oraz Nisko)

Dla ułatwienia prac projektowych i przyszłej realizacji inwestycji odcinek podzielono na pięć części – od Opatowa aż po węzeł na S19.

Co obejmie przetarg?

Wyłoniony wykonawca będzie odpowiedzialny m.in. za:

przygotowanie elementów Koncepcji Programowej,

pełne rozpoznanie geologiczne (wiercenia, sondowania, badania geofizyczne),

wykonanie map do celów projektowych,

analizy i prognozy ruchu.

Dokumentacja ma określić możliwości projektowe, technologie, a także doprecyzować zakres rzeczowy i finansowy inwestycji. To niezbędny etap przed przejściem do procedury „Projektuj i buduj”.

Trasa będzie zgodna z wariantem wskazanym w decyzji środowiskowej wydanej 3 października 2025 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Oferty i kryteria oceny

Firmy mogą składać oferty na dowolną liczbę części - od jednej do wszystkich pięciu. GDDKiA przewiduje ocenę według kryteriów: cena - 60 proc., doświadczenie głównego projektanta drogowego - 20 proc., doświadczenie projektanta mostowego - 10% proc., doświadczenie geologa - 10 proc.

Czas przygotowania dokumentacji będzie różny w zależności od odcinka - od 15 do 20 miesięcy.

S74 ma odciążyć region i zwiększyć bezpieczeństwo

Nowa droga ekspresowa będzie posiadała po dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Dostęp do trasy zapewnią wyłącznie węzły drogowe. Inwestycja ma wyprowadzić ruch tranzytowy z Tarnobrzega, Stalowej Woli, Niska i okolicznych gmin, gdzie obecnie samochody ciężarowe poruszają się głównie drogami krajowymi nr 9 i 77. Według GDDKiA poprawi to bezpieczeństwo mieszkańców i zmniejszy obciążenie lokalnych układów komunikacyjnych.

Krótsza droga do centrum Polski

S74 będzie zaczynać się w Kozeninie, w miejscu skrzyżowania z trasą S12, pomiędzy Sulejowem a Opocznem - z połączeniem do A1 i S8. Tym samym nowa ekspresówka ma stać się najkrótszym połączeniem Podkarpacia (w tym Niska i Stalowej Woli) z centrum kraju.

Odcinek łódzki jest obecnie na etapie przygotowań, a fragment świętokrzyski do Opatowa już w realizacji. Teraz GDDKiA rozpoczyna kolejny krok - przygotowanie dokumentacji dla odcinka Opatów - Nisko.