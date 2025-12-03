Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko Radomyśl nad Sanem Pysznica Zaleszany 3 grudnia 2025

Rusza przetarg na dokumentację S74 między Opatowem a Niskem

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na opracowanie kluczowych elementów Koncepcji Programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla przyszłej drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów - Nisko. Oferty można składać do 13 stycznia 2026 r. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, a dokumentacja dostępna jest na platformie zakupowej GDDKiA.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

73 kilometry nowej trasy przez dwa województwa

Planowany odcinek S74 będzie liczył około 73 km i połączy Opatów z węzłem Zapacz na drodze ekspresowej S19 w pobliżu Niska. Trasa przebiegnie przez tereny dwóch województw:

  • Świętokrzyskiego – ok. 29 km (gminy Opatów, Lipnik, Obrazów i Samborzec)

  • Podkarpackiego – ponad 44 km (Tarnobrzeg, Gorzyce, Stalowa Wola, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Pysznica oraz Nisko)

Dla ułatwienia prac projektowych i przyszłej realizacji inwestycji odcinek podzielono na pięć części – od Opatowa aż po węzeł na S19.

Co obejmie przetarg?

Wyłoniony wykonawca będzie odpowiedzialny m.in. za:

  • przygotowanie elementów Koncepcji Programowej,

  • pełne rozpoznanie geologiczne (wiercenia, sondowania, badania geofizyczne),

  • wykonanie map do celów projektowych,

  • analizy i prognozy ruchu.

Dokumentacja ma określić możliwości projektowe, technologie, a także doprecyzować zakres rzeczowy i finansowy inwestycji. To niezbędny etap przed przejściem do procedury „Projektuj i buduj”.

Trasa będzie zgodna z wariantem wskazanym w decyzji środowiskowej wydanej 3 października 2025 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Oferty i kryteria oceny

Firmy mogą składać oferty na dowolną liczbę części - od jednej do wszystkich pięciu. GDDKiA przewiduje ocenę według kryteriów: cena - 60 proc., doświadczenie głównego projektanta drogowego - 20 proc., doświadczenie projektanta mostowego - 10% proc., doświadczenie geologa - 10 proc.

Czas przygotowania dokumentacji będzie różny w zależności od odcinka - od 15 do 20 miesięcy.

S74 ma odciążyć region i zwiększyć bezpieczeństwo

Nowa droga ekspresowa będzie posiadała po dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Dostęp do trasy zapewnią wyłącznie węzły drogowe. Inwestycja ma wyprowadzić ruch tranzytowy z Tarnobrzega, Stalowej Woli, Niska i okolicznych gmin, gdzie obecnie samochody ciężarowe poruszają się głównie drogami krajowymi nr 9 i 77. Według GDDKiA poprawi to bezpieczeństwo mieszkańców i zmniejszy obciążenie lokalnych układów komunikacyjnych.

Krótsza droga do centrum Polski

S74 będzie zaczynać się w Kozeninie, w miejscu skrzyżowania z trasą S12, pomiędzy Sulejowem a Opocznem - z połączeniem do A1 i S8. Tym samym nowa ekspresówka ma stać się najkrótszym połączeniem Podkarpacia (w tym Niska i Stalowej Woli) z centrum kraju.

Odcinek łódzki jest obecnie na etapie przygotowań, a fragment świętokrzyski do Opatowa już w realizacji. Teraz GDDKiA rozpoczyna kolejny krok - przygotowanie dokumentacji dla odcinka Opatów - Nisko.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Mefedron, marihuana i haszysz przy 19-latku
Stalowa Wola
Mefedron, marihuana i haszysz przy 19-latku
Zniszczyli znaki drogowe i kosz na śmieci
Jarocin
Zniszczyli znaki drogowe i kosz na śmieci
Podglądał pracę kucharzy dyktatorów
Stalowa Wola
Podglądał pracę kucharzy dyktatorów
Zatrzymali w listopadzie 18 poszukiwanych
Stalowa Wola
Zatrzymali w listopadzie 18 poszukiwanych
Inwestycje, remonty i zmiany w budżecie
Nisko
Inwestycje, remonty i zmiany w budżecie
Postępuje budowa nowej drogi do strefy przemysłowej w Nowosielcu
Nisko
Postępuje budowa nowej drogi do strefy przemysłowej w Nowosielcu
Nisko zaprasza na wyjątkową wystawę „Anioły, fantasmagorie i my”
Nisko
Nisko zaprasza na wyjątkową wystawę „Anioły, fantasmagorie i my”
Mikołajki w Rozwadowie. Świąteczna zabawa dla całych rodzin
Stalowa Wola
Mikołajki w Rozwadowie. Świąteczna zabawa dla całych rodzin
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu