Rusza przebudowa trzech ulic w Stalowej Woli

Modernizacją objęty zostanie odcinek ul. Cyprysowej o długości 516,9 m, ul. Bratkowej - 150,85 m oraz ul. Torowej - 72,91 m.

Zakres inwestycji przewiduje przebudowę jezdni wraz z wykonaniem nowych nawierzchni asfaltowych i podbudowy. Powstaną także nowe chodniki z kostki betonowej. W ramach zadania wykonane zostanie również odwodnienie, rozbudowane zostanie oświetlenie uliczne, a nowe oprawy LED zastąpią dotychczasowe rozwiązania.

Przewidziano także budowę zasilania kablowego i kanału technologicznego, przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej oraz wykonanie zjazdów dostosowanych do obowiązujących wymogów.

Na realizację inwestycji wykonawca będzie miał 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.