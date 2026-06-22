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Stalowa Wola 22 czerwca 2026

Rusza przebudowa trzech ulic w Stalowej Woli

Blisko 741 metrów dróg zostanie przebudowanych w Stalowej Woli. Miasto podpisało umowę z firmą STRABAG z Pruszkowa, która zrealizuje inwestycję za 4 125 479,27 zł.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Modernizacją objęty zostanie odcinek ul. Cyprysowej o długości 516,9 m, ul. Bratkowej - 150,85 m oraz ul. Torowej - 72,91 m.

Zakres inwestycji przewiduje przebudowę jezdni wraz z wykonaniem nowych nawierzchni asfaltowych i podbudowy. Powstaną także nowe chodniki z kostki betonowej. W ramach zadania wykonane zostanie również odwodnienie, rozbudowane zostanie oświetlenie uliczne, a nowe oprawy LED zastąpią dotychczasowe rozwiązania.

Przewidziano także budowę zasilania kablowego i kanału technologicznego, przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej oraz wykonanie zjazdów dostosowanych do obowiązujących wymogów.

Na realizację inwestycji wykonawca będzie miał 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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