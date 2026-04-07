Rusza przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim

27 marca rozstrzygnięto przetarg. Najkorzystniejszą ofertę w wysokości 469 500 zł przedstawiła firma EDUCARIUM Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Decydujące były nie tylko koszty, ale również siedmioletni okres gwarancji i rękojmi.

- Tworzymy miejsca, które będą wspierały rozwój dzieci już od najmłodszych lat. Chcemy, aby stalowowolskie żłobki oferowały przestrzeń nowoczesną, bezpieczną, pełną zieleni i kreatywnych możliwości zabawy. To ważna inwestycja w przyszłość naszych najmłodszych mieszkańców. Dziękuję Teresie Kubas-Hul Wojewodzie Podkarpackiej za przyznanie środków na ten cel i wsparcie inicjatyw, które realnie poprawiają komfort życia rodzin w naszym mieście - powiedział prezydent miasta, Lucjusz Nadbereżny.

Zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę placu zabaw. Pojawią się nowe urządzenia dostosowane do najmłodszych, w tym elementy zabaw sensorycznych, konstrukcje wspierające rozwój ruchowy oraz strefy integrujące różne formy aktywności.

Zaprojektowano także naturalne elementy przestrzeni - nawierzchnie biologicznie czynne, trawę i piasek, które zastąpią część sztucznych powierzchni. Pojawią się też ławki, pergole i inne elementy małej architektury, zapewniające cień i komfort w cieplejsze dni.

Całość ma tworzyć spójną, funkcjonalną przestrzeń, w której zabawa będzie łączyć się z rozwojem, zgodnie z założeniami programu „Aktywne Place Zabaw”.