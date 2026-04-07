Rusza przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim

Wybrano wykonawcę modernizacji placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Stalowej Woli (Al. Jana Pawła II 5a). Projekt jest częścią programu „Aktywne Place Zabaw” i wkracza w etap realizacji.

REKLAMA
Karolina Kusińska

Dziennikarka

27 marca rozstrzygnięto przetarg. Najkorzystniejszą ofertę w wysokości 469 500 zł przedstawiła firma EDUCARIUM Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Decydujące były nie tylko koszty, ale również siedmioletni okres gwarancji i rękojmi.

- Tworzymy miejsca, które będą wspierały rozwój dzieci już od najmłodszych lat. Chcemy, aby stalowowolskie żłobki oferowały przestrzeń nowoczesną, bezpieczną, pełną zieleni i kreatywnych możliwości zabawy. To ważna inwestycja w przyszłość naszych najmłodszych mieszkańców. Dziękuję Teresie Kubas-Hul Wojewodzie Podkarpackiej za przyznanie środków na ten cel i wsparcie inicjatyw, które realnie poprawiają komfort życia rodzin w naszym mieście - powiedział prezydent miasta, Lucjusz Nadbereżny.

Zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę placu zabaw. Pojawią się nowe urządzenia dostosowane do najmłodszych, w tym elementy zabaw sensorycznych, konstrukcje wspierające rozwój ruchowy oraz strefy integrujące różne formy aktywności.

Zaprojektowano także naturalne elementy przestrzeni - nawierzchnie biologicznie czynne, trawę i piasek, które zastąpią część sztucznych powierzchni. Pojawią się też ławki, pergole i inne elementy małej architektury, zapewniające cień i komfort w cieplejsze dni.

Całość ma tworzyć spójną, funkcjonalną przestrzeń, w której zabawa będzie łączyć się z rozwojem, zgodnie z założeniami programu „Aktywne Place Zabaw”.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W Stalowej Woli powstaje teatr uliczny
Stalowa Wola
W Stalowej Woli powstaje teatr uliczny
Nowy asfalt jeszcze w tym roku
Pysznica
Nowy asfalt jeszcze w tym roku
2,5 hektara lasu spłonęło. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych
Stalowa Wola
2,5 hektara lasu spłonęło. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych
Stalowa Wola przygotowuje się do realizacji kolejnych lokalnych inwestycji
Stalowa Wola
Stalowa Wola przygotowuje się do realizacji kolejnych lokalnych inwestycji
Osiedle Poręby. Coraz bliżej zakończenia inwestycji drogowej
Stalowa Wola
Osiedle Poręby. Coraz bliżej zakończenia inwestycji drogowej
Remonty ulic nabierają tempa. Jedne ruszają, inne już trwają
Stalowa Wola
Remonty ulic nabierają tempa. Jedne ruszają, inne już trwają
Na osiedlu Pławo prace remontowe przekroczyły półmetek
Stalowa Wola
Na osiedlu Pławo prace remontowe przekroczyły półmetek
Będą szukać sposobu na ułatwienie oddawania tekstyliów
Stalowa Wola
Będą szukać sposobu na ułatwienie oddawania tekstyliów
REKLAMA
