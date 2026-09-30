Rusza przebudowa dworca w Nisku. Inwestycja za 10,8 mln zł

Zabytkowy budynek dworca w Nisku został wybudowany w 1899 roku. Planowana modernizacja ma przywrócić mu pełną funkcjonalność, przy jednoczesnym zachowaniu historycznego charakteru obiektu.

Zakres prac jest szeroki. Obejmuje m.in. wymianę dachu, stropów i posadzek, budowę nowej klatki schodowej oraz zmianę układu pomieszczeń.

Na parterze znajdzie się poczekalnia dla podróżnych wyposażona w elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów, gabloty z rozkładami jazdy oraz ławki umożliwiające ładowanie urządzeń mobilnych. Zaplanowano również nowe systemy oświetlenia, ogrzewania, klimatyzacji i monitoringu.

Na tym poziomie mają powstać także dwie ogólnodostępne toalety, przestrzeń przeznaczona pod kasę biletową, trzy lokale usługowo-handlowe oraz pomieszczenia socjalne i techniczne. Na piętrze przewidziano trzy pomieszczenia biurowe.

- Przebudowa dworca w Nisku to kolejne przedsięwzięcie na rzecz poprawy jakości obsługi kolejowej w województwie podkarpackim. Stacja jest obsługiwana przez pociągi PKP Intercity zapewniające mieszkańcom połączenia z wieloma regionami kraju, a równolegle PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą prace mające na celu poprawę parametrów linii kolejowej nr 68 na odcinku Stalowa Wola - Przeworsk. Dzięki temu podróżni zyskają zarówno lepsze warunki podróżowania, jak i nowoczesny, komfortowy dworzec - podkreśla Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Zmieni się także otoczenie dworca

Inwestycja nie ograniczy się do samego budynku. Przebudowane zostaną chodniki, a przy dworcu powstanie ponad 30 miejsc parkingowych. Wśród nich znajdą się miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, stanowiska Kiss & Ride oraz miejsca wyposażone w stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Zaplanowano również wiatę rowerową z kilkoma miejscami dla jednośladów, ławki, kosze oraz nowe nasadzenia zieleni.

Po przebudowie obiekt ma być bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, rodziców podróżujących z dziećmi oraz pasażerów z dużym bagażem. Projekt zakłada likwidację barier architektonicznych, wykonanie pochylni i ścieżek prowadzących oraz zastosowanie oznaczeń w alfabecie Braille’a i planów dotykowych.

Budynek i jego otoczenie zostaną również wyposażone w nowe systemy bezpieczeństwa. Na dworcu pojawi się instalacja fotowoltaiczna, która ma pomóc w ograniczeniu kosztów eksploatacji obiektu.

Wykonawcą firma z Rzeszowa

Dokumentację projektową przebudowy przygotowała firma Maple Sp. z o.o. Roboty budowlane wykona natomiast Solkan Sp. z o.o. z Rzeszowa.

Prace mają rozpocząć się w październiku 2026 roku. Około 60 proc. finansowania inwestycji będzie pochodziło z budżetu państwa, natomiast pozostałą część stanowić będą środki własne PKP S.A.

Zgodnie z obecnymi planami zmodernizowany dworzec ma zostać udostępniony pasażerom na początku 2028 roku.

Stacja w Nisku jest obecnie obsługiwana przez pociągi PKP Intercity i POLREGIO. Z Niska można dojechać m.in. do Lublina, Warszawy, Krakowa, Przemyśla, Rzeszowa, Bydgoszczy, Stalowej Woli, Piły i Przeworska.

Źródło informacji: Polskie Koleje Państwowe S.A.

Poniżej wizualizacje zmodernizowanego dworca.